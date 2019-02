US-Börsen holen Verluste im Verlauf auf

New York (APA) - Die US-Börsen haben am Donnerstag im Verlauf ihre Verluste aus dem Eröffnungshandel weitgehend aufgeholt. Schwache Daten aus der US-Einzelhandelsbranche hatten zunächst für schlechte Stimmung an der Wall Street gesorgt.

Der Dow Jones lag gegen 19.45 Uhr noch 0,10 Prozent im Minus und stand damit bei 25.517,05 Punkten. Der marktbreite S&P-500 notierte kaum verändert mit einem geringfügigen Abschlag von 0,03 Prozent bei 2.752,33 Zählern. Der technologielastige Nasdaq Composite drehte ins Plus und legte 0,27 Prozent auf 7.440,30 Einheiten zu.

Die Umsätze des US-Einzelhandels sind im Dezember deutlich stärker gefallen als erwartet. Sie gingen um 1,2 Prozent im Vergleich zum Vormonat zurück und sanken damit so stark wie seit neun Jahren nicht mehr. Am Markt hatte man sich dagegen auf einen leichten Zuwachs von 0,1 Prozent eingestellt gehabt.

Auch die wöchentlichen Zahlen zu den Erstanträgen auf Arbeitslosenhilfe blieben unter den Erwartungen: Die Zahl der Anträge stieg überraschend um 4.000 auf 239.000, während Analysten einen Rückgang erwartet hatten.

Unterdessen haben sich die USA bei den laufenden Gesprächen über eine Lösung im Handelsstreit mit China noch nicht über eine mögliche Ausweitung der zum 1. März auslaufenden Frist entschieden. Das sagte der Wirtschaftsberater von Präsident Donald Trump, Larry Kudlow, in Washington. Zuvor war eine Delegation unter Führung von US-Finanzminister Steven Mnuchin in Peking mit einer hochrangigen chinesischen Regierungsdelegation zusammengekommen. Die Gespräche sollen am Freitag fortgesetzt werden.

Dass der Dow Jones den übrigen Aktienindizes etwas hinterher hinkte, war vor allem auf die Aktien von Coca-Cola zurückzuführen. Diese brachen nach Vorlage von enttäuschenden Quartalszahlen um über siebeneinhalb Prozent ein. Die Marktteilnehmer bemängelten vor allem, dass das Management für 2019 von einem schwächeren Umsatzwachstum ausgeht und beim Ziel für das bereinigte Ergebnis je Aktie deutlich unter den Prognosen der Analysten blieb.

Positiv aufgenommen wurden dagegen die Zahlen von Cisco. Die Aktien des Netzwerksausrüsters setzten sich mit einem Plus von 2,9 Prozent an die Spitze des Dow Jones. Das Unternehmen ist unter anderem dank guter Geschäfte mit neuer Software und Service-Angeboten im zweiten Geschäftsquartal gut gewachsen. Der Umsatz stieg im zweiten Jahresviertel um 7 Prozent auf 12,4 Milliarden US-Dollar, der bereinigte Gewinn je Aktie legte um 16 Prozent auf 0,73 Dollar zu. Analysten hatten jeweils weniger erwartet.

