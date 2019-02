Tennis: Titelverteidiger Kroatien in Davis-Cup-Gruppe mit Spanien

Madrid (APA) - Titelverteidiger Kroatien trifft beim Finalturnier des Tennis-Davis-Cups vom 18. bis 24. November in Madrid in der Gruppenphase auf Gastgeber Spanien und Russland. In dem neuen Format des hochdotierten Bewerbs ermitteln die 18 Teams zunächst in sechs Gruppen die Viertelfinalisten. Österreich-Bezwinger Chile trifft auf Argentinien und Deutschland.

Vorjahres-Finalist Frankreich bekommt es mit Serbien und Japan zu tun, während dem ebenfalls gesetzten Rekord-Gewinner USA (32 Titel) Italien und Kanada zugelost wurden.