Medien: Finanzchef von Ford geht zum Jahresende in Pension

Dearborn (APA/Reuters) - Der Finanzchef des US-Autobauers Ford Motor, Bob Shanks, will einem Medienbericht zufolge am Jahresende in Pension gehen. Ein Nachfolger werde wahrscheinlich in der zweiten Jahreshälfte bekanntgegeben, berichtet „CNBC“ am Donnerstag. Shanks ist seit April 2012 in seiner derzeitigen Position. Bei Ford war zunächst keine Stellungnahme zu erhalten. Shanks kam 1977 zu Ford.

Er war früher auch beim japanischen Rivalen Mazda Motor als Finanzchef tätig. Ford machte zuletzt der Abschwung des Automobilmarktes zu schaffen. Zum Jahresschluss rutschte der zweitgrößte US-Autobauer in die roten Zahlen, unter dem Strich stand ein Verlust von 116 Millionen Dollar. Im Vorjahreszeitraum war noch ein Gewinn von 2,5 Milliarden Dollar angefallen. Erst kürzlich hatte Ford den Umbau des Europageschäfts angekündigt, das hohe Verluste schreibt.

