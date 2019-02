Auf Bekannte eingestochen - Prozess in Linz wegen versuchten Mordes

Linz (APA) - Ein 29-Jähriger muss sich heute, Freitag, im Landesgericht Linz wegen versuchten Mordes und absichtlich schwerer Körperverletzung verantworten. Er soll im Oktober 2018 auf zwei Bekannte eingestochen haben. Wegen einer psychischen Erkrankung war der Mann zum Tatzeitpunkt laut Gutachten nicht zurechnungsfähig. Die Geschworenen haben daher über den Antrag zur Einweisung in eine Anstalt abzustimmen.

Der Betroffene soll einen 35-Jährigen daheim in Linz besucht haben. Beide nahmen Drogen und legten sich nieder. Ein ebenfalls in der Wohnung anwesender 40-Jähriger ging in die Küche, um Essen zuzubereiten. Plötzlich wachte der 29-Jährige auf und nahm an, von den anderen im Schlaf bestohlen worden zu sein. Er soll ein Klappmesser gezogen und auf sie eingestochen haben. Der 35-Jähriger erlitt vier Stichwunden im Hals-und Kopfbereich, der andere wurde am linken Unterarm verletzt. Wegen seiner psychischen Erkrankung beantragte die Staatsanwaltschaft eine Einweisung in eine Anstalt für geistig abnorme Rechtsbrecher. Ein Urteil wird für Freitag erwartet.