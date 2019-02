Kundgebung in Kurdenmetropole am 20. Jahrestag der Öcalan-Festnahme

Diyarbakir (APA/AFP) - Die prokurdische Demokratische Partei der Völker (HDP) organisiert am Freitag anlässlich des 100. Tags des Hungerstreiks der HDP-Abgeordneten Leyla Güven eine Kundgebung in der Kurdenmetropole Diyarbakir. Die Veranstaltung in der südosttürkischen Großstadt fällt mit dem 20. Jahrestag der Festnahme des PKK-Führers Abdullah Öcalan zusammen. Es wird mit scharfen Sicherheitsvorkehrungen gerechnet.

Der Gründer der Arbeiterpartei Kurdistans (PKK) war am 15. Februar 1999 in der kenianischen Hauptstadt Nairobi vom türkischen Geheimdienst gefasst worden und verbüßt heute eine lebenslange Haftstrafe auf der Gefängnisinsel Imrali im Marmara-Meer. Im November trat die HDP-Abgeordnete Güven in einen Hungerstreik, um ein Ende der Isolationshaft Öcalans zu fordern. Rund 300 Häftlinge schlossen sich ihrer Protestaktion an.