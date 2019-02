Verteidigungsminister der Anti-IS-Koalition tagen in München

München (APA/AFP) - Die Verteidigungsminister der Anti-IS-Koalition treffen heute, Freitag, zu Gesprächen in München zusammen. An dem Treffen (ab 08.00 Uhr) wenige Stunden vor Beginn der Münchner Sicherheitskonferenz nehmen auch die deutsche Verteidigungsministerin Ursula von der Leyen und ihr kommissarischer US-Amtskollege Patrick Shanahan teil.

Die Jihadistenmiliz „Islamischer Staat“ (IS) steht nach Angaben der gegen sie kämpfenden Truppen in Syrien inzwischen vor dem Aus: Sie wurde am Donnerstag in ihrer letzten Bastion im Osten Syriens auf eine Fläche von einem Quadratkilometer zurückgedrängt. Der IS hatte 2014 weite Teile Syriens und des Irak unter seine Kontrolle gebracht.