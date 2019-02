Fußball: Salzburg nach 1:2 in Brügge 2 - Meinungen

Brügge (APA) - Meinungen zum Spiel zwischen Club Brügge und Salzburg (2:1), via Puls 4:

Marco Rose (Salzburg-Trainer): „Niederlagen fühlen sich nie gut an. In Summe muss man sagen, dass sich Brügge den Sieg verdient hat. Sie haben das Ergebnis erzwungen, in der zweiten Hälfte viel investiert und riskiert. Wir haben das nicht so gut verteidigt. Es war eine ganz schwierige Partie für uns und unser erstes Pflichtspiel. Wir haben auch viel investiert. Es war wichtig, dass wir das Spiel gespielt haben, dass wir jetzt drinnen sind in der Saison. Wir wollen es nächsten Donnerstag für uns zwingen.“

Zlatko Junuzovic (Salzburg-Mittelfeldspieler): „Die Niederlage nervt schon. Das war unnötig. Sicher hat Brügge in der zweiten Hälfte mehr Druck gemacht, wir hätten aber die eine oder andere Möglichkeit auf den Ausgleich nützen können. Es war klar, dass das schwierig wird. Aber zuhause ist alles möglich. Ich glaube, dass wir das auf jeden Fall packen können.“

Hannes Wolf (Salzburg): „Es ist sehr bitter auf alle Fälle. Wir haben in der ersten Halbzeit ein gutes Spiel gemacht, haben die Zweikämpfe angenommen. Wir waren verdient in Führung, haben wenig zugelassen. In der zweiten Halbzeit sind wir in blöde Konter gelaufen, haben blöde Tore nach Standards kassiert. Es ist uns in der zweiten Halbzeit alles nicht mehr so gut gelugen, deshalb das Ergebnis. Wir werden das Spiel analysieren und schauen, woran es gelegen ist. Aber wir lassen die Köpfe nicht hängen, so schlecht ist das Ergebnis nicht.“

Alexander Walke (Salzburg-Tormann): „Wir sind gut reingekommen und haben das wichtige Tor geschossen. In der zweiten Hälfte haben wir uns hinten ein bisschen zu weit reindrängen lassen und unsere Möglichkeiten nicht konsequent zu Ende gespielt. Es war unser erstes Pflichtspiel, das war nicht so einfach. Ich denke, wir haben das nicht so schlecht gemacht. Wir müssen zuhause ja ‚nur‘ 1:0 gewinnen.“