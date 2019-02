Nordische WM: Programm Seefeld 2019

Seefeld/Wien (APA) - Das Programm der 52. Nordischen Ski-Weltmeisterschaften in Seefeld:

~ Mittwoch, 20. Februar: Langlauf: Qualifikation Damen 5 km (12.30 Uhr), Herren 10 km (14.00) Eröffnungsfeier (18.00)

Donnerstag, 21. Februar: Langlauf: Sprint Damen und Herren (Skating), Qualifikation (12.00) und Finale (14.30)

Freitag, 22. Februar: Kombination: Einzelbewerb Großschanze, Springen in Innsbruck (10.30) und 10-km-Langlauf in Seefeld (16.15 Uhr) Skispringen: Herren Großschanze, Qualifikation in Innsbruck (14.30)

Samstag, 23. Februar: Langlauf: Skiathlon Damen 15 km (11.00) und Herren 30 km (12.30) Skispringen: Herren Großschanze in Innsbruck (14.30)

Sonntag, 24. Februar: Langlauf: Teamsprint (klassisch) Damen und Herren, Qualifikation (09.15) und Finale (11.30) Kombination: Teamsprint, Springen Großschanze in Innsbruck (10.30) und 2 x 7,5-km-Langlauf in Seefeld (13.30) Skispringen: Teambewerb Großschanze in Innsbruck (14.45)

Dienstag, 26. Februar: Langlauf: Damen 10 km klassisch (15.00) Skispringen: Damen Teambewerb Normalschanze (16.15)

Mittwoch, 27. Februar: Langlauf: Herren 15 km klassisch (14.00) Skispringen: Damen Normalschanze (16.15), Qualifikation (15.00)

Donnerstag, 28. Februar: Kombination: Einzelbewerb Normalschanze, Springen (11.00) und 10-km-Langlauf (15.15) Langlauf: Staffel Damen 4 x 5 km (13.00) Skispringen: Herren Normalschanze, Qualifikation (16.30)

Freitag, 01. März: Langlauf: Staffel Herren 4 x 10 km (13.15) Skispringen: Herren Normalschanze (16.00)

Samstag, 02. März: Kombination: Teambewerb, Springen (11.00) und 4x5-km-Langlauf (14.45) Langlauf: Damen 30 km, Skating mit Massenstart (12.15) Skispringen: Mixed-Bewerb Normalschanze (16.00)

Sonntag, 03. März: Langlauf: Herren 50 km, Skating mit Massenstart (13.00) Schlussfeier (15.30)