Nordische WM: Seefeld 2019 in Zahlen

Seefeld (APA) - Die 52. Nordischen Ski-Weltmeisterschaften in Seefeld in Zahlen:

1 Stefan Kraft ist der einzige ÖSV-Titelverteidiger

2 Austragungsorte: Seefeld und Innsbruck (Großschanze)

3 bisherige WM-Austragungen (1933, 1985, 1999) in Österreich

4 Medaillenentscheidungen in Kombination

5 WM-Titel für Österreich bisher in Kombination

6 Skisprung-Entscheidungen (neu: Damen-Teambewerb)

8 Goldmedaillen hat Thomas Morgenstern, die Nummer 1 des ÖSV

10 Medaillen 2011 in Oslo als Österreichs WM-Rekordausbeute

12 Wettkampftage und Langlauf-Entscheidungen

18 Goldene hat die 2018 zurückgetretene Marit Björgen: Rekord

20 WM-Goldene im Skispringen für Österreich bisher

22 Medaillenentscheidungen insgesamt

23 Millionen Euro kostete der neue Bahnhof in Seefeld

26 Bisherige WM-Titel für Österreich

27 Millionen waren für die neue Sportinfrastruktur nötig

51 Anzahl bisheriger Weltmeisterschaften

61 Teilnehmende Nationen

81 Medaillen für Österreich bisher bei Weltmeisterschaften

700 Athleten nehmen teil 1.200 WM-Mitarbeiter und -Volunteers 3.440 Einwohnerzahl von Seefeld 12.000 Zuschauer-Tribünenplätze in Seefeld 15.000 Gästebetten in der Olympia-Region um Seefeld 22.500 Zuschauer-Plätze im Berginselstadion in Innsbruck 200.000 Zuschauer werden erwartet 800.000 Euro Gesamtpreisgeld ~