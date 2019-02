Ski-WM: Factbox Damen-Slalom

Aare (APA) - Factbox zum WM-Slalom der Damen am Samstag in Aare (11.00/14.30 Uhr/live ORF eins):

WM-Ergebnis 2017 in St. Moritz: 1. Mikaela Shiffrin (USA) - 2. Wendy Holdener (SUI) - 3. Frida Hansdotter (SWE) - 4. Petra Vlhova (SVK) - 5. Sarka Strachova (CZE) - 6. Michaela Kirchgasser (AUT). Weiter: 10. Bernadette Schild (AUT) - 19. Katharina Truppe (AUT). Ausgeschieden im 2. Durchgang: Katharina Gallhuber (AUT)

Olympia-Ergebnis 2018 in Pyeongchang: 1. Frida Hansdotter (SWE) - 2. Wendy Holdener (SUI) - 3. Katharina Gallhuber (AUT) - 4. Mikaela Shiffrin (USA) - 5. Anna Swenn-Larsson (SWE) - 6. Nina Haver-Löseth (NOR) - 7. Bernadette Schild (AUT) - 8. Katharina Liensberger (AUT). Ausgeschieden im 1. Durchgang: Stephanie Brunner (AUT)

Podest-Platzierungen im Spezialslalom im Weltcup 2018/2019:

~ Ort: Siegerin: Zweite: Dritte: Levi Shiffrin Vlhova SCHILD Killington Shiffrin Vlhova Hansdotter Courchevel Shiffrin Vlhova Hansdotter Semmering Shiffrin Vlhova Holdener Zagreb Shiffrin Vlhova Holdener Flachau Vlhova Shiffrin LIENSBERGER Maribor Shiffrin Swenn Larsson Holdener ~ Stand im Slalom-Weltcup nach neun Rennen (inklusive je ein Parallel-Rennen und City Event): 1. Mikaela Shiffrin (USA) 860 Punkte - 2. Petra Vlhova (SVK) 725 - 3. Wendy Holdener (SUI) 485 - 4. Frida Hansdotter (SWE) 348 - 5. Anna Swenn-Larsson (SWE) 336 - 6. Katharina Liensberger (AUT) 285 - 7. Katharina Truppe (AUT) 255 - 8. Bernadette Schild (AUT) 207 - 9. Erin Mielzynski (CAN) 185 - 10. Irene Curtoni (ITA) 175. Weiter: 20. Katharina Gallhuber (AUT) 97 - 25. Katharina Huber (AUT) 63 - 26. Stephanie Brunner (AUT) 61 - 2. Chiara Mair (AUT) 44 - 34. Franziska Gritsch (AUT) 42 - 50. Michaela Dygruber (AUT) 8 - 54. Marie-Therese Sporer (AUT) 5

Endstand des bisher letzten Weltcup-Slaloms in Aare (17.3.2018): 1. Mikaela Shiffrin (USA) - 2. Wendy Holdener (SUI) - 3. Frida Hansdotter (SWE) - 4. Nina Haver-Löseth (NOR) - 5. Bernadette Schild (AUT) - 6. Michelle Gisin (SUI) - 7. Katharina Gallhuber (AUT) - 8. Katharina Liensberger (AUT) - 9. Anna Swenn-Larsson (SWE) - 10. Erin Mielzynski (CAN). Weiter: 14. Katharina Truppe (AUT) - 16. Carmen Thalmann (AUT)

ÖSV-Team für Aare: Bernadette Schild, Katharina Truppe, Katharina Liensberger, Katharina Huber

Technische Daten zur Strecke - Start: 582 m; Ziel: 396 m; Streckenlänge: 624 m; Höhendifferenz: 186 m