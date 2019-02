Mötley-Crüe-Schlagzeuger zum vierten Mal unter der Haube

Los Angeles (APA/dpa) - Rockmusiker Tommy Lee (56) und Brittany Furlan (32) haben am Valentinstag geheiratet. Der Schlagzeuger der US-Band Mötley Crüe schrieb am Donnerstag (Ortszeit) auf Instagram: „Wir haben es getan!!!! Mr & Mrs Lee“. Dazu postete er ein Foto von den Hunden des Paares in Hochzeits-Outfits. Furlan zeigte ein ähnliches Bild auf Instagram und erklärte: „Es ist offiziell!!! Wir sind verheiratet!!!“.

Für Lee ist es die vierte Ehe. Der gebürtige Grieche war von 1995 bis 1998 mit „Baywatch“-Star Pamela Anderson (51) verheiratet. Das Paar hat zwei gemeinsame Söhne, Brandon und Dylan.

Lees Kollege, Mötley-Crüe-Bassist Nikki Sixx (60), hatte vor einigen Wochen ebenfalls Beziehungs-News verbreitet. Der Musiker und seine dritte Frau, Ex-Model und Bloggerin Courtney Sixx (33), erwarten ihr erstes gemeinsames Kind, wie Sixx Mitte Jänner mitteilte. Aus seinen beiden früheren Ehen hat der Rocker bereits vier Kinder im Alter von 18 bis 27 Jahren.