Übersicht über die Filmstarts der kommenden Woche

Wien (APA) - Ab 21. Februar:

~ DER VERLORENE SOHN USA/AUS 2018 115 min Regie: Joel Edgerton Mit: Lucas Hedges, Nicole Kidman, Russell Crowe, Joel Edgerton, Flea www.universalpictures.at/boyerased; www.focusfeatures.com/boy-erased DIE APA HAT HEUTE, FREITAG, UNTER APA056 EINE AUSFÜHRLICHE FILMKRITIK VERSENDET ~ Teenager Jared Eamons (Lucas Hedges) ist wohlbehütet in der Obhut seiner Eltern Nancy (Nicole Kidman) und Marshall (Russell Crowe) aufgewachsen. Doch je älter er wird, desto mehr fühlt er sich sexuell zu Burschen hingezogen - und das ist für seine Familie ein Problem. Als Baptistenprediger seines Heimatdorfes ist es für Marshall absolut unmöglich, die Neigungen seines Sohnes zu akzeptieren. Über den Kopf seiner aufgeschlosseneren Ehefrau hinweg, verdonnert er den Burschen zu einer religiösen Therapie. Hier sollen homosexuelle Teenager mit streitbaren Methoden umerzogen werden. Im Therapiezentrum angekommen, nimmt ihn der selbst ernannte Therapeut Victor Sykes (Joel Edgerton) unter seine Fittiche. Fortan muss Jared lernen, seine Gelüste als krankhafte Schwäche anzusehen, die er zu bekämpfen hat. Doch anders als seine Mitpatienten, beginnt Jared zu rebellieren.

~ DIE WINZLINGE - ABENTEUER IN DER KARIBIK F 2018 92 min Regie: Helene Giraud & Thomas Szabo http://verleih.polyfilm.at/Die%20Winzlinge/index.html ~ Ein ebenso junger wie furchtloser Marienkäfer landet versehentlich in einer Schachtel und damit auf einem Schiff, das die Karibik zum Ziel hat. Während der Jungkäfer also in der Wärme landet, bleibt sein Vater krank vor Sorge zurück. Aber der Käpferpapa setzt alles in Bewegung, um sein Kind zu finden und macht sich selbst auf die große Reise. Als beide wiedervereint sind, müssen sie aber schon das nächste Problem lösen, bedroht doch ein Bauprojekt den Lebensraum der neugewonnenen Karibik-Freunde. Alle arbeiten zusammen daran, das beschauliche Paradies für die Tiere zu retten. „Die Winzlinge - Abenteuer in der Karibik“ ist die Fortsetzung des Animationsfilms „Die Winzlinge - Operation Zuckerdose“.

~ DIE SCHNEEKÖNIGIN: IM SPIEGELLAND RUS 2018 80 min Regie: Robert Lence, Aleksey Tsitsilin www.24-bilder.de/filmdetail.php?id=773 ~ Magie ist nicht mehr angesagt in diesem, auf einem Märchen von Hans Christian Andersen beruhenden, russischen Animationsfilm. Vielmehr sei nun technischer Fortschritt der „letzte Schrei“. König Harald ist es, der der Zauberei den Garaus machen will. Jeder, der über magische Fähigkeiten verfügt, wird ins sogenannte Spiegelland verbannt. Die kleine Gerda indes - auch sie eine Gefangene des Spiegellandes - macht sich daran, die Magie zu retten. Filmische Annäherungen an das Märchen des dänischen Dichters (1805-1875) hat es bereits einige gegeben. Darunter etwa den 2013 in den Kinos angelaufenen, amerikanischen Animationsfilm „Die Eiskönigin - Völlig unverfroren“ (Originaltitel: „Frozen“).

Ab 22. Februar:

~ VICE - DER ZWEITE MANN USA 2018 132 min Regie: Adam McKay Mit: Christian Bale, Amy Adams, Steve Carell, Sam Rockwell, Tyler Perry www.constantinfilm.at/kino/vice-der-zweite-mann.html; www.vice-film.de; www.vice.movie DIE APA HAT HEUTE, FREITAG, UNTER APA057 EINE AUSFÜHRLICHE FILMKRITIK VERSENDET ~ Mit Extrakilos und gekonnter Maske verwandelt sich Oscar-Preisträger Christian Bale („The Fighter“) in „Vice - Der zweite Mann“ in den ehemaligen US-Vizepräsidenten Dick Cheney. Die bissige Politsatire von US-Regisseur Adam McKay („The Big Short“) erzählt die Geschichte des erzkonservativen Politikers, der unter George W. Bush 2001 Vizepräsident und zu einem der mächtigsten Drahtzieher im Weißen Haus wurde. In weiteren Rollen sind Sam Rockwell als George W. Bush, Amy Adams als Cheneys Ehefrau und Steve Carell als Ex-Verteidigungsminister Donald Rumsfeld zu sehen. „Vice“ hat acht Oscar-Chancen, darunter als bester Film, für Bale, Rockwell, Adams und Regisseur McKay.

~ MEIN BESTER & ICH USA 2017 126 min Regie: Neil Burger Mit: Kevin Hart, Bryan Cranston, Nicole Kidman, Julianna Margulies, Tate Donovan www.meinbesterundich-derfilm.de; www.theupside.movie DIE APA HAT HEUTE, FREITAG, UNTER APA058 EINE AUSFÜHRLICHE FILMKRITIK VERSENDET ~ Den Job hat er wirklich nicht gewollt, aber der gelähmte Milliardär Philip (Bryan Cranston) sucht sich ausgerechnet den vorbestraften Dell (Kevin Hart) als seinen neuen Pfleger aus. Der hat zwar von der ganzen Materie keine Ahnung, aber dafür bringt er andere Qualitäten mit. Schon bald entsteht zwischen den beiden ungleichen Männern eine ganz ungewöhnliche Freundschaft, die das Leben beider verändern wird. Philips persönliche Assistentin (Nicole Kidman) hat ein Auge darauf, dass nichts aus dem Ruder läuft. Eine der schönsten und intelligentesten Komödien der letzten Jahre war „Ziemlich beste Freunde“. Jetzt wurde die Geschichte von Paris nach New York verlegt: „Mein Bester & ich“ heißt das US-Remake, das mit hochkarätigen Stars aufwartet.

~ DREI GESICHTER Iran 2018 100 min Regie: Jafar Panahi Mit: Behnaz Jafari, Jafar Panahi, Marziyeh Rezaei, Shahrzad, Yadollah Dadashnejad www.filmladen.at/film/drei-gesichter DIE APA HAT HEUTE, FREITAG, UNTER APA059 EINE AUSFÜHRLICHE FILMKRITIK VERSENDET ~ Eigentlich darf der Iraner Jafar Panahi keine Filme drehen. Doch trotz des Berufsverbots gelingt es dem Regisseur seit Jahren, immer wieder neue Werke zu schaffen. Nun folgt sein nächster Film: „Drei Gesichter“. Darin geht es um drei Schauspielerinnen verschiedener Generationen, die im Iran um Gleichberechtigung und Anerkennung kämpfen - und um ihre eigenen Wünsche als Frauen. Das Werk weist klare Überschneidungen zur Realität auf, so spielen sich etwa Panahi und die Frauen selbst.

~ CAN YOU EVER FORGIVE ME? USA 2018 106 min Regie: Marielle Heller Mit: Melissa McCarthy, Richard E. Grant, Dolly Wells, Jane Curtin, Ben Falcone, Anna Deavere Smith www.abc-films.at; www.foxsearchlight.com/canyoueverforgiveme DIE APA HAT HEUTE, FREITAG, UNTER APA060 EINE AUSFÜHRLICHE FILMKRITIK VERSENDET ~ Durch derbe Komödien wurde Melissa McCarthy zum Star. Nun zeigt sie sich in dem Drama „Can You Ever Forgive Me?“ von ihrer ernsten, berührenden Seite. In der Buchverfilmung unter der Regie von Marielle Heller („The Diary of a Teenage Girl“) spielt sie die 2014 gestorbene US-Autorin Lee Israel, die als Betrügerin in die Schlagzeilen geraten war. Aus Geldnot hatte sie in den 1990er-Jahren Hunderte Briefe berühmter Autoren und Schauspieler, darunter Ernest Hemingway, Humphrey Bogart und Dorothy Parker, gefälscht und verkauft. Ihr schwuler Kneipenfreund Jack Hock (Richard E. Grant) half dabei. McCarthy und Grant haben Oscar-Chancen, ebenso Nicole Holofcener, die das Drehbuch schrieb.

~ WINTER IN HAVANNA A 2018 90 min Regie: Walter Größbauer http://fortuna-media.com ~ „Winter in Havanna“ stellt den zweiten Teil der von Filmemacher Walter Größbauer geplanten Tetralogie zu den vier Jahreszeiten dar. Nach „Sommer in Wien“ wendet sich der gebürtige Grazer nun dem sozialistischen Inselstaat Kuba zu. Dabei schildert der 61-jährige Regisseur in seinem Dokumentarfilm das Alltagsleben in der einst von Fidel Castro regierten Enklave des Kommunismus. Schiffsmaler Frank betreibt einen einsturzgefährdeten Blumenladen, Maisel studiert Malerei an der Akademie und hilft den Kollegen Revolutionären in Venezuela mit Wandgemälden aus, Yanolis ist als Transvestit erfolgreich mit seiner Kunstfigur Blankita und Marisol arbeitet als Uhrmacherin. Diese vier Schicksale bilden das Gerüst der Erzählung, die bei allen pittoresken Bildern ein Kuba-Image abseits der Touristenidylle vermittelt.