Polizisten und Sanitäter reanimierten 76-Jährigen am Linzer Bahnhof

Linz (APA) - Polizisten und ein zufällig anwesender Notfallsanitäter haben Donnerstagabend einen 76-Jährigen am Linzer Hauptbahnhof wiederbelebt. Die Beamten führten Personenkontrollen durch, als ihnen um 21.50 Uhr mehrere Personen berichteten, dass im Untergeschoß jemand zusammengebrochen sei und ein Defibrillator benötigt werde, teilte die Landespolizeidirektion Oberösterreich am Freitag mit.

Ein Sicherheitsmitarbeiter holte das Gerät. Die Polizisten eilten zu dem Mann, der am Boden lag und bereits von dem Sanitäter reanimiert wurde. Sie verständigten Notarzt und Rettung. Einer der Beamten wechselte sich mit dem Sanitäter bei der Wiederbelebung ab, auch der Defibrillator wurde verwendet. Schließlich setzte bei dem 76-Jährigen der Herzschlag wieder ein und er wurde in ein Krankenhaus gebracht. Der Vorfall sorgte für erhebliches Aufsehen am Bahnhof.