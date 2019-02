Wiener Börse startet marginal schwächer - ATX verliert 0,07 Prozent

Wien (APA) - Der Wiener Aktienmarkt hat den Handel am Freitag marginal in der Verlustzone begonnen. Schwache Vorgaben von der Wall Street und den asiatischen Börsen dürften belastet haben. Der heimische Leitindex ATX notierte um 9.15 Uhr bei 2.959,42 Zählern um 1,97 Punkte oder 0,07 Prozent unter dem Donnerstag-Schluss (2.961,39). Bisher wurden 204.972 (Vortag: 150.814) Aktien gehandelt (Einfachzählung).

Unternehmensseitig bleibt der Kalender vor dem Wochenende leer. Nach heftigen Kursverlusten von jeweils über vier Prozent am Vortag könnten die Bewegungen der Aktien der Erste Group, Telekom Austria und AT&S in den Fokus rücken. Erste Group legten um 0,59 Prozent zu und Telekom Austria stiegen sogar um rund ein Prozent. Hingegen verweilten die Anteilsscheine von AT&S mit minus 0,98 Prozent weiter in der Verlustzone.

FACC hatten nach einer Gewinnwarnung am Donnerstag fast neun Prozent verloren. Zum Börsenstart bauten die Werte des Luftfahrtzulieferers ihre Vortagesverluste um 1,10 Prozent aus.

~ ISIN AT0000999982 ~ APA102 2019-02-15/09:23