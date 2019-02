„Roma“-Schauspieler erhält Visum für Reise zu den Oscars

Hollywood (APA/dpa) - Nach mehrfacher Visa-Verweigerung darf ein Schauspieler aus dem Film „Roma“ nun doch aus Mexiko zur Oscar-Verleihung in die USA reisen. Jorge Antonio Guerrero (26) habe unter anderem mit Hilfe des Streaming-Dienstes Netflix, der den Film von Regisseur Alfonso Cuarón produzierte, ein Visum bei der US-Botschaft in Mexiko bekommen, berichteten die „Los Angeles Times“ und das Filmblatt „Variety“.

Guerrero dankte allen Beteiligten auf Instagram. Seit Anfang 2018 seien drei seiner Anträge abgelehnt worden, hatte der Schauspieler zuvor in Interviews erklärt.

Mit zehn Oscar-Nominierungen, darunter in den Sparten für den besten Film und die beste Regie, ist „Roma“ bei der Preis-Verleihung am 24. Februar ein Favorit. Auch die mexikanischen Darstellerinnen Yalitza Aparicio und Marina de Tavira sind nominiert. In dem in Schwarz-Weiß gedrehten Film erzählt Cuarón die sehr persönliche Geschichte einer Familie und ihrer Haushälterinnen im Mexiko der 70er Jahre. Guerrero spielt den Freund des Dienstmädchens Cleo, der einer militanten Gruppe beitritt.