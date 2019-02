Raub und Körperverletzung: Kärntner festgenommen

Klagenfurt (APA) - Ein amtsbekannter 30-jähriger Kärntner ist am Donnerstag in Klagenfurt festgenommen worden. Wie die Polizei in einer Aussendung mitteilte, hatte er einen 50-Jährigen niedergeschlagen, der ihn zuvor getadelt hatte, dass er keine Leute niederschlagen und ausrauben sollte. Bei der Einvernahme fanden die Beamten heraus, dass der 30-Jährige am 1. Februar einen Raub im Drogenmilieu begangen hatte.