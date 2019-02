Winterwetter - Gesperrte Straße im Lungau drei Mal am Tag geöffnet

Muhr (APA) - Die in Muhr im Salzburger Lungau seit Sonntag wegen der hohen Lawinengefahr gesperrte Gemeindestraße in den Ortsteil Hintermuhr wurde am Freitag erstmals wieder für den Verkehr geöffnet. Allerdings müssen sich die Bewohner nach der Räumung der Straße mit drei jeweils eineinhalb Stunden langen Zeitfenstern begnügen. Sie können nur in der Früh, zu Mittag und am späten Nachmittag das Tal verlassen.

Wie das Land mitteilte, werde die Regelung für die nächsten Tage beibehalten. Die Lawinengefahr am betroffenen Straßenabschnitt sei nach wie vor hoch. Während der Öffnungszeiten werden Beobachtungsposten eingerichtet. Die einzige Straße nach Hintermuhr war am vergangenen Sonntag von einer riesigen Gleitschneelawine meterhoch verlegt worden. Sie wurde mittlerweile von schwerem Gerät geräumt. Von der Sparre waren rund 70 Bewohner von 25 Häusern betroffen.