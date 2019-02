Abschnitt der B38 im Waldviertel nach Felssturz gesperrt

Rastenfeld (APA) - Die B38 im Waldviertel ist wegen eines Felssturzes zwischen der Brücke über den Kamp bis Zierings in Rastenfeld (Bezirk Krems-Land) gesperrt worden. Eine Umleitung wurde über Krumau am Kamp und Franzen (Gemeinde Pölla) eingerichtet, teilte der niederösterreichische Landespressedienst am Freitag mit.