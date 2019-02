Börse Tokio schließt klar im Minus

Tokio (APA) - Die Börse Tokio hat in einem klar schwächeren asiatischen Börsenumfeld am Freitag ebenfalls mit deutlichen Verlusten geschlossen. In Japan sorgte die Berichtssaison einmal mehr für Kursbewegungen.

Die USA und China haben die Verhandlungen zur Beilegung ihres Handelsstreits am Freitag in Peking fortgesetzt - ein Durchbruch scheint aber unterdessen vorerst noch nicht in Sicht.

Der Nikkei-225 Index beendete den Tag mit minus 239,08 Punkten oder 1,13 Prozent bei 20.900,63 Zählern. 62 Kursgewinnern standen 159 -verlierer gegenüber. Unverändert notierten 5 Titel. Der weit gefasste Topix Index verlor um 12,52 Punkte oder 0,79 Prozent auf 1.577,29 Einheiten.

Hohe Verluste gab es bei den Stahl- und Metallwerten: Japan Steel, Sumitomo Metal Mining sowie Mitsui Mining gaben jeweils mehr als 3 Prozent nach. Ebenfalls deutliche Verluste setzte es für den Technologieinvestor Softbank Group mit minus 4,40 Prozent.

Ganz unten an der Kurstafel im Nikkei rangierten Trend Micro mit einem Minus von mehr als 8 Prozent. Das Unternehmen ist unter anderem auf den Bereich Netzwerk- und Serversicherheit spezialisiert. Wie zuletzt bekannt wurde, stand im Gesamtjahr 2018 im operativen Geschäft ein leichter Rückgang zu Buche.

An der Zahlenfront legte zudem der Baumaschinenhersteller Kubota Zahlen vor. Sowohl beim Vorsteuergewinn im Gesamtjahr 2018 als auch bei operativen Kennzahlen gab es einen Rückgang. Je Anteilsschein werden allerdings wie geplant 18 Yen an Aktionäre als Dividende ausbezahlt. An Der Börse gab es dennoch ein Minus von mehr als 7 Prozent.

Der japanische Werbeagenturriese Dentsu reihte sich ebenfalls mit einem Minus von über 7 Prozent unter den stärksten Tagesverlierern ein. Im Gesamtjahr musste der Konzern im China-Geschäft vor allem durch ein schwaches Schlussquartal einen Dämpfer einstecken.

