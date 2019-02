„Erl-Kickl, JVP-Sekte und Boboismus“: „Die Tagespresse“ im Rabenhof

~ --------------------------------------------------------------------- KORREKTUR-HINWEIS In APA078 vom 15.02.2019 muss es im Service-Absatz der Link zum Rabenhof-Theater richtig heißen: www.rabenhof.at --------------------------------------------------------------------- ~ Wien (APA) - „Wie die Regierung den Sozialstaat abbaut und die Opposition sich selbst“: Das ist der rote Faden der zweiten Auflage der „Tagespresse Show“, die am Donnerstag im Wiener Rabenhof Premiere feierte. Unter dem Titel „Schwarz-Blau Unzensuriert“ zerpflückt erneut Radio-Nachrichtenmoderator Paul Kraker in der Regie von Roman Freigaßner-Hauser und Thomas Gratzer als Anchor-Man die politische Landschaft.

In dem von Bühnenbildner Christian Gallei gestalteten Nachrichten-Studio ist der Grat zwischen Fake News, Satire und politischem Kommentar denkbar schmal. Aber nicht nur Parteien jeglicher Couleur bekommen im Laufe des zweistündigen Abends ihr Fett weg, auch Andreas Gabalier, der „nach einen Krampf während einer Yoga-Übung in Hakenkreuzpose stecken geblieben ist“, wird ein Kurzauftritt gewährt. Das Rezept ist denkbar einfach, wird aber dennoch nie fad: Zu echten und fingierten Bildern und Videos spricht Kraker in todernster Miene die Texte, die aufmerksamen „Tagespresse“-Lesern teils bekannt vorkommen werden. Immer wieder kommt es zu „Live“-Interviews mit via Videowall zugeschalteten Experten, aufgelockert durch kurze Filmbeiträge. Ganz Nachrichtensendung eben.

Aus der spitzen Feder des Trios Fritz Jergitsch, Sebastian Huber und Jürgen Marschal flossen auch diesmal erwartungsgemäß eine Fülle von Gags, die auch den ORF - wo die „Tagespresse“ 2017 ein Gastspiel absolvierte - nicht ungeschoren davonkommen lassen. Da wird ein Nordkoreaner als neuer ORF-Channel-Manager vorgeschlagen, eine eigene Reportage ist den brutalen Methoden der GIS-Mitarbeiter gewidmet, die schon mal im Nahkampf-Anzug mit Hilfe von Rauchbomben die eine oder andere Wohnung stürmen. Schließlich plane der Sender mehrere kostspielige Mega-Projekte, darunter ein eigener Wehrsport-Kanal oder die große „Sebastian Kurz-Show“.

Eine solche liefert man mit einer Exklusiv-Recherche über die „Kindertage des Bundeskanzlers“, als dieser bereits „die Schulmilch privatisierte“ und schließlich in die „gefährliche Sekte namens JVP“ eintrat, wo es ihm als „einfacher Maturant“ überraschend schnell gelungen sei, zum Spitzenpolitiker aufzusteigen. Auf den Spuren von FPÖ-Chef Heinz-Christian Strache stöbert das „Tagespresse“-Team im ungarischen Sopron einen ehemaligen Zahntechniker-Kollegen auf, Kulturminister Gernot Blümel (ÖVP) darf „die kulturelle Kultur“ und die „architektonische Architektur“ des Louvre loben. Einen besonderen Narren hat das Autoren-Trio an Innenminister Herbert Kickl (FPÖ) gefressen, dessen verhinderte Karriere als Werbetexter die eine oder andere Rolle spielt. Ein Gedicht aus der Feder des Ministers trägt Erwin Steinhauer per Video vor („Wer reitet so spät durch Nacht und Wind, es ist der Erl-Kickl mit einem syrischen Kind...“). Als YouTuber mit blutendem Schmiss verstört ein grandioser Nicholas Ofczarek.

In der Reihe Selbstzerfleischung der Opposition tun sich Peter Pilz und die Grünen wieder zusammen, „um ihre beiden Wähler zu vereinen“, die Neos geben im Kindergarten Broschüren aus, um den Leistungsgedanken möglichst früh unters Volk zu bringen. In einem der gelungensten Zuspieler schickt Manuel Rubey als Grün-Politiker aus Wien-Neubau „liebe Grüße nach Österreich“ und verrät, wo die Partei bei der nächsten Nationalratswahl ihre Wähler abholen will: „Dort, wo sie sind. Also im ‚Standard‘-Forum.“ Die Wiener SPÖ präsentiert ihre Pläne, die U5 doch ringförmig um das Krankenhaus Nord zu leiten, der Bundes-SPÖ widmet man eine eigene Folge von „Liebesg‘schichten und Heiratssachen“ und schlägt - in Anlehnung an den grassierenden „Boboismus“ - eine Umbenennung in „Superfood Partei Österreich“ vor.

Nach der ersten „Tagespresse-Show“ im Rabenhof im Jahr 2016 und dem Gastspiel im ORF ist dem Team rund um Jergitsch erneut ein unterhaltsamer Abend gelungen, der wohl dosiert auch manchmal zu tief unter die Gürtellinie greift. Das Premierenpublikum unterhielt sich jedenfalls prächtig, nach einer finalen Live-Schaltung von Peter Klien aus einem abstürzenden Regierungsflugzeug badete das gesamte Team im aufbrausenden Applaus.

(S E R V I C E - „Die Tagespresse. Schwarz-Blau Unzensuriert“ im Rabenhof Theater Wien. Autoren: Fritz Jergitsch, Sebastian Huber und Jürgen Marschal. Regie: Roman Freigaßner-Hauser und Thomas Gratzer. Moderation: Paul Kraker, im Video u.a.: Peter Klien, Nicholas Ofczarek, Manuel Rubey und Erwin Steinhauer. Weitere Termine: 18., 19., 25. und 26. Februar, 7., 8. und 26. März sowie am 13., 14., 16. und 17. April. Tickets und Infos unter www.rabenhof.at)