Eishockey: Vaneks Detroit mit nächstem 3:2-Sieg

Detroit/Glendale (Arizona) (APA) - Die Detroit Red Wings haben in der National Hockey League ihren zweiten 3:2-Erfolg in Serie geschafft. Thomas Vanek gelang am Donnerstag beim knappen Heimsieg gegen die Ottawa Senators kein Scorerpunkt. Eine 0:4-Heimpleite setzte es für die Arizona Coyotes ohne den weiterhin verletzt fehlenden Michael Grabner gegen die St. Louis Blues, die zum achten Mal in Folge gewannen.

Ergebnisse National Hockey League (NHL) vom Donnerstag: Detroit Red Wings (mit Vanek) - Ottawa Senators 3:2, Arizona Coyotes (ohne Grabner) - St. Louis Blues 0:4, Winnipeg Jets - Colorado Avalanche 1:4, Florida Panthers - Calgary Flames 3:2 n.P., Columbus Blue Jackets - New York Islanders 0:3, Chicago Blackhawks - New Jersey Devils 5:2, Nashville Predators - Montreal Canadiens 3:1, Los Angeles Kings - Vancouver Canucks 3:4 n.P., San Jose Sharks - Washington Capitals 1:5, Tampa Bay Lightning - Dallas Stars 6:0, Vegas Golden Knights - Toronto Maple Leafs 3:6