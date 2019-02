Wiener Börse (Eröffnung) - ATX am Vormittag leicht im Plus

Wien (APA) - Die Wiener Börse hat sich am Freitag im Frühhandel etwas fester gezeigt. Der ATX wurde gegen 9.45 Uhr mit 2.971,81 Punkten nach 2.961,39 Einheiten am Donnerstag errechnet, das ist ein Plus von 10,42 Punkten bzw. 0,35 Prozent.

Konjunkturseitig ist die Aufmerksamkeit auf das BIP des Euro-Währungsraums zum vierten Quartal gerichtet. Mit einem kleinen Plus in Deutschland dürfte auch das Wachstum der Eurozone von vorläufig 0,2 Prozent zum Vorquartal bestätigt werden, schreibt der Helaba-Experte Ralf Umlauf. Wesentliche Impulse für das Marktgeschehen seien davon aber nicht zu erwarten.

Für mehr Bewegung dürften zahlreiche Konjunkturdaten aus den USA am Nachmittag sorgen. Marktteilnehmer dürften die Zahlen aufmerksam verfolgen, weil am Donnerstag sehr schwache Umsatzzahlen aus dem Einzelhandel Zweifel an der Robustheit der US-Konjunktur geweckt hatten. Ohnehin fragen sich Fachleute seit längerem, wann der ungewöhnlich lange Wirtschaftsaufschwung in den USA auslaufen könnte.

Außerdem richtet sich das Augenmerk der Investoren auf die jüngste Gesprächsrunde zwischen China und den USA im Handelskonflikt, die am Freitag beendet werden soll.

Unternehmensseitig bleibt der Kalender vor dem Wochenende leer. Nach heftigen Kursverlusten von jeweils über vier Prozent am Vortag legten die Erste Group um 1,15 Prozent und die Telekom Austria um 0,99 Prozent zu.

Hingegen bauten die Anteilsscheine von AT&S ihre Vortagesverluste von ebenfalls über vier Prozent um 0,98 Prozent aus. FACC hatten nach einer Gewinnwarnung am Donnerstag sogar fast neun Prozent verloren. In der Früh verloren die Werte des Luftfahrtzulieferers 1,93 Prozent.

Der ATX Prime notierte bei 1.503,21 Zählern und damit um 0,28 Prozent oder 4,19 Punkte höher. Im prime market zeigten sich 15 Titel mit höheren Kursen, 16 mit tieferen und drei unverändert. In drei Aktien kam es bisher zu keiner Kursbildung. Bis 9.45 Uhr wurden im prime market insgesamt 300.228 (Vortag: ) Stück Aktien in Einfachzählung mit einem Kurswert von 6,54 () Mio. Euro (Doppelzählung) gehandelt.

~ ISIN AT0000999982 ~ APA129 2019-02-15/10:07