Wien/Oberwart (APA) - Nach einem Jahr Pause erhalten die österreichischen Judo-Damen am Samstag bei den European Open in Oberwart wieder die Chance, vor Heimpublikum zu glänzen. Angeführt von Magdalena Krssakova, Michaela Polleres, Bernadette Graf und Sabrina Filzmoser treten insgesamt 17 ÖJV-Athletinnen an.

Nicht dabei ist nach ihrer im Dezember erlittenen Knieverletzung Kathrin Unterwurzacher, die 2017 in Oberwart ihre Gewichtsklasse gewonnen hatte.