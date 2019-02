Will Smith: „Matrix“-Hauptrolle hat mich nicht überzeugt - leider

Hollywood (APA/dpa) - Hollywood-Star Will Smith (50, „Men in Black“) bedauert mit 20 Jahren Abstand, dass er die Hauptrolle im Blockbuster-Film „Matrix“ 1998 abgelehnt hat. Er veröffentlichte am Mittwoch auf seinem eigenen Youtube-Kanal ein Video, in dem er sagt: „Das ist eine der Geschichten, auf die ich nicht stolz bin, aber es ist die Wahrheit: Ich habe die Rolle des Neo in ‚Matrix‘ abgelehnt.“

Stattdessen drehte Smith damals „Wild Wild West“ (1999) - einen Film, der weit weniger Wirkung in der Kinogeschichte hinterließ. In dem Video zeigt sich der Schauspieler in verschiedenen Rollen und imitiert mit verstellter Stimme, wie sich die Geschwister Wachowski (Filmproduktion, unter anderem von „Cloud Atlas“) seinen Part in „Matrix“ vorgestellt hätten. Er sei von der Idee aber nicht begeistert gewesen. Allerdings sei letztlich Keanu Reeves für ihn in der Neo-Hauptrolle „perfekt“ gewesen.

Ab dem 23. Mai wird Smith in dem Kinofilm „Aladdin“ als Disneys Flaschengeist Dschinni zu sehen sein - computeranimiert in Blau.

(SERVICE - Das YouTube-Video von Will Smith: https://www.youtube.com/watch?v=hm2szuXKgL8)