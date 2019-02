Europas Leitbörsen zur Eröffnung überwiegend fester

Frankfurt am Main (APA) - Die europäischen Leitbörsen haben zum Wochenschluss die schlechte Stimmung der Börsen aus Asien großteils abschütteln können. In Tokio und Hongkong hatte es zuvor saftige Verluste über der Einprozentmarke gesetzt.

Der Euro-Stoxx-50 stand gegen 10.20 Uhr mit plus 0,19 Prozent oder 6,12 Punkte bei 3.188,78 Einheiten. Der DAX in Frankfurt fiel 0,35 Prozent oder 38,38 Zähler auf 11.051,41 Punkte. In London zeigte sich der FTSE-100 mit plus 0,09 Prozent oder 6,49 Einheiten auf 7.203,50 Punkte.

Zum Wochenausklang ist es nachrichtenseitig nach dem gestrigen Unternehmenszahlenfeuerwerk wieder ruhiger. Bei den Konjunkturdaten stehen zudem nur US-Publikationen auf der Agenda. Neben dem Empire-State-Index werden auch Daten zur Industrieproduktion sowie das aktuelle Michigan-Sentiment in Übersee veröffentlicht.

Bei den Unternehmenszahlen gab es Neuigkeiten aus Italien. Der italienische Ölkonzern Eni hat im abgelaufenen Jahr von den gestiegenen Ölpreisen profitiert. Der Gewinn kletterte um ein Viertel auf gut 4,2 Milliarden Euro. Die Aktie zeigte sich darauf mit einem Aufschlag von 0,42 Prozent.

Der französische Energieversorger Electricite de France (EDF) peilt auch in diesem Jahr einen weiteren Ergebnisanstieg an. Das Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen dürfte 2019 zwischen 15,3 und 16 Milliarden Euro liegen, teilte der Konzern zuletzt in Paris mit. Anlegern war das offenbar zu wenig - an der Börse gab es ein Minus von 2,80 Prozent.

Die während der Finanzkrise verstaatlichte britische Großbank Royal Bank of Scotland (RBS) arbeitet sich immer weiter aus der Krise. Nach einem Gewinnsprung kann die Bank erstmals seit der Finanzkrise wieder eine Dividende für ein Geschäftsjahr ausschütten. An der Börse in London tendierte die Aktie etwas tiefer mit minus 0,79 Prozent.

Im FTSE-100 rutschten Aktien des Vermögensverwalters Standard Life Aberdeen mit mehr als minus 4 Prozent ganz nach unten. Stärkster Tagesgewinner waren die Aktien von Coca Cola HBC mit einem Plus von 1,75 Prozent. Die Papiere hatten gestern nach aktuellen Zahlen noch deutlich nachgegeben.

