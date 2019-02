Schlagersängerin Mary Roos beendet Karriere

Berlin (APA/AFP) - Die Schlagersängerin Mary Roos beendet ihre musikalische Karriere. Bereits seit dem vergangenen Jahr sei ihr Entschluss dazu gereift, schrieb die 70-Jährige auf ihrer Facebook-Seite. Sie habe noch bestehende Verträge und geplante Konzerte und Theaterauftritte in diesem Jahr, aber dann solle Schluss sein.

Ihren Fans schrieb Mary Roos: „Ich habe so wunderbare, aufregende Jahrzehnte erleben dürfen, die mir gerade auch in den letzten Jahren so viele Erfolge gebracht haben.“ Die Fans seien mit ihr durch alle Höhen und Tiefen gegangen - „dafür möchte ich Euch danken“.

Die Sängerin veröffentlichte schon mit neun Jahren ihre erste Schallplatte. Zu ihren größten Erfolgen zählen „Arizona Man“, „Nur die Liebe lässt uns leben“ und „Aufrecht geh‘n“.

Mit „Nur die Liebe lässt uns leben“ holte sie 1972 beim Eurovsion Song Contest den dritten Platz für Deutschland und bekam in der Folge auch international einige Auftritte. 1984 trat die Sängerin erneut für Deutschland bei dem Musikwettbewerb an, „Aufrecht geh‘n“ enttäuschte allerdings mit Platz 13.