Tresordiebe in Kärnten kurz nach der Tat festgenommen

Poggersdorf (APA) - Der Kärntner Polizei sind am Mittwoch drei Einbrecher kurz nach der Tat ins Netz gegangen. Zwei Slowenen, 54 und 45 Jahre alt, und ein 34-jähriger Serbe waren am Nachmittag über ein Fenster in eine Tierarztpraxis in Poggersdorf (Bezirk Klagenfurt Land) eingebrochen. Sie rissen einen Tresor aus seiner Verankerung in einem Kasten und flüchteten, teilte die Polizei in einer Aussendung mit.

Etwa eineinhalb Stunden später wurden die drei Männer, die mit dem Auto im Bezirk Villach-Land unterwegs waren, von einer Polizeistreife kontrolliert - dabei wurden der Tresor und das Tatwerkzeug sichergestellt. Im Tresor waren einige 1.000 Euro Bargeld und Medikamente für Tiere. Die drei Männer wurden festgenommen und in die Justizanstalt Klagenfurt eingeliefert.