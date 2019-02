Salzburg-Wahlen Stadt: KPÖ 2 - FPS will Klubstatus erreichen

Salzburg (APA) - Am anderen Ende des politischen Spektrums hat auch die FPS ehrgeizige Ziele, die 2015 vom früheren (und später aus der Partei ausgeschlossenen) FPÖ-Landeschef Karl Schnell gegründete „Freie Partei Salzburg“. Sie tritt im März mit einer eigenen blauen Liste an und will in den Gemeinderat einziehen und dort idealerweise auch Klubstatus erreichen.

„Ich ging ursprünglich zur FPÖ, weil ich ein Freund und Unterstützer der direkten Demokratie bin. Leider wurde in der FPÖ zwar die direkte Demokratie versprochen, aber das Gegenteil gelebt“, argumentierte der frühere FPÖ-Ortsgruppenobmann und nunmehrige FPS-Spitzenkandidat Thomas Schaurecker die Kandidatur. „Auch war mir die FPÖ zu aggressiv im Umgang mit anderen Parteien und Meinungen. Wir sollten Brücken bauen, also rechts und links verbinden. Das klappt nicht mit Populismus, wohl aber mit Sachpolitik.“

Inhaltlich setzt die FPS wie die FPÖ auch auf das Thema Sicherheit. „Ein städtischer Wachdienst wäre eine Möglichkeit“, so Schaurecker. Eine Sicherheitswache könne aber nie ein Allheilmittel sein, sondern nur in Verbindung mit anderen Maßnahmen wirken. Zudem habe sie gegen Einbrüche keinerlei präventive Wirkung. „Viel wichtiger wären hier aufmerksame und sensibilisierte Nachbarn“, sagte Schaurecker.

Außerdem will die FPS die Wirtschaft etwa durch weniger Bürokratie und Förderung von Klein- und Mittelbetrieben stützen. Beim Wohnen brauche es ein Leerstands-Management, im Bildungsbereich deutlich mehr Investitionen. Im Zuge der zunehmenden Digitalisierung müsse man sich besser auf die anstehenden Herausforderungen vorbereiten. „Und ich möchte eine gelebte Fehlerkultur haben, also dass man auch Fehler zugeben kann“, betonte Schaurecker.