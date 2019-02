Wiener Rentenmarkt am Vormittag knapp behauptet

Wien (APA) - Der Wiener Rentenmarkt hat sich heute, Freitag, am späten Vormittag mit überwiegend leichten Verlusten gezeigt. Zwar stagnierten die Renditen der zehn- und zweijährigen Benchmark-Bundesanleihen, jene der 30-jähriger und fünfjährige konnten aber ein wenig zulegen. Zum Vergleich: Auch der deutsche Bund-Future bewegte sich eng um den Vortagesschlusstand, zuletzt mit marginalen Abschlägen.

Am Vormittag blieb es datenseitig ruhig, aus der Eurozone gab es kaum relevante Veröffentlichungen. Der Nachmittag könnte dagegen Impulse bringen, dafür dürften wichtige US-Konjunkturdaten sorgen. „Vor allem fragen sich die Marktteilnehmer, ob der Jahresauftakt unter dem Eindruck des Regierungsstillstandes realwirtschaftlich gelungen ist“, meinen die Ökonomen der Helaba.

Für die US-Industrieproduktion im Jänner rechnen die Experten nur mit einem kleinen Plus. Besonders spannend werden die ersten Stimmungsbarometer für Februar - hier stehen der Empire-State-Index und das vorläufige Michigan Sentiment an. Beide waren zuletzt zurückgegangen, das Michigan-Sentiment hatte besonders im Jänner deutlich abgegeben und „so die wirtschaftliche Unsicherheit der Akteure untermauert“, heißt es von der Helaba weiter.

Heute um 10.45 Uhr notierte der marktbestimmende März-Kontrakt des Euro-Bund-Future an der Eurex Deutschland in Frankfurt mit 166,51 um 3 Ticks unter dem letzten Settlement von 166,54. Das bisherige Tageshoch lag bei 166,64, das Tagestief bei 166,46. Die Tagesbandbreite umfasst bisher also 18 Basispunkte. Der Handel verläuft bei schwachem Volumen. In Frankfurt wurden bisher 110.788 März-Kontrakte gehandelt.

Die Rendite der 30-jährigen heimischen Bundesanleihe lag heute Früh bei 1,21 (zuletzt: 1,20) Prozent, die zehnjährige Benchmark-Bundesanleihe rentierte mit 0,45 (0,45) Prozent, die fünfjährige mit -0,11 (-0,12) Prozent und die zweijährige lag bei -0,48 (-0,48) Prozent.

Der Rendite-Spread zur vergleichbaren deutschen Benchmark-Anleihe betrug für die 30-jährige Bundesanleihe am Vormittag 50 (zuletzt: 50) Basispunkte. Die zehnjährige Referenz-Bundesanleihe lag 47 (47) Basispunkte über der deutschen Zinskurve. Für die fünfjährige errechnet sich ein Rendite-Abstand von 34 (34) Basispunkten und für die zweijährige ein Aufschlag von 10 (10) Punkten gegenüber der vergleichbaren deutschen Anleihe.

Börsenkurse und Taxen ausgewählter Benchmark-Anleihen im Interbankenhandel:

~ Emission LZ Kupon Handel --- Rendite Spread Börsekurs --- -- --- Geld Brief (in BP) Bund 47/02 30 1,50 106,85 107,19 1,21 50 107,26 Bund 28/01 10 0,75 100,46 100,51 0,45 47 103,80 Bund 23/03 5 0,00 110,01 110,18 -0,11 34 101,13 Bund 20/01 2 3,90 110,28 110,33 -0,48 10 106,17 ~