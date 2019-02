Royal Bank of Scotland mit zweitem Jahresgewinn in Folge

London/Edinburgh (APA/dpa/Reuters) - Die britische Großbank Royal Bank of Scotland (RBS) arbeitet sich weiter aus der Krise. Nach einem Gewinnsprung schüttet die Bank erstmals seit der Finanzkrise wieder eine Dividende für ein Geschäftsjahr aus. Wegen der guten Kapitalausstattung gibt es neben einer regulären Ausschüttung von 3,5 Pence noch 7,5 Pence als Sonderdividende oben drauf, wie die Bank am Freitag in London mitteilte.

Inklusive einer bereits gezahlten Zwischendividende summiere sich die Ausschüttung damit auf 13 Pence (0,15 Euro) je Aktie.

Zudem stehe die Bank bereit, ein bis zu fünfprozentiges Aktienpaket vom Staat zurückzukaufen. Noch gebe es aber keine Entscheidung des Finanzministeriums darüber. Die RBS war während der Finanzkrise 2008/09 verstaatlicht worden.

Im vergangenen Jahr erhöhte die schottische Bank den Gewinn um 116 Prozent auf 1,6 Mrd. Pfund (1,8 Mrd. Euro). Es ist damit das zweite Jahr in Folge, in der die Bank einen Gewinn erzielte. Zuvor hatte die RBS jahrelang in den roten Zahlen gesteckt. Sie häufte als Folge der Finanzkrise, fragwürdiger Geschäftspraktiken, wilder Spekulationen und einer missglückten Übernahme einen Verlust von rund 58 Mrd. Pfund an. Der britische Staat pumpte in der akuten Krise 45,5 Mrd. Pfund in die Bank, um sie zu retten.

Nachdem die Regierung ihren Anteil etwas verringert hat, hält der Staat noch gut 62 Prozent der Anteile. Das Aktienpaket ist derzeit rund 18 Mrd. Pfund wert und damit noch weit davon entfernt, der Regierung einen verlustfreien Ausstieg zu ermöglichen.

