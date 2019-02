AG - B&C schließt Aktionärsvereinbarung mit Esola

Wien/Ranshofen/Rankweil (APA) - Der AG-Mehrheitseigentümer B&C hat eine Aktionärsvereinbarung mit der Esola Beteiligungsverwaltung der Vorarlberger Fruchtsaft-Unternehmerfamilie Rauch geschlossen, wie B&C am Freitag mitteilte. Die B&C-Gruppe hält 52,7 Prozent am börsenotierten heimischen Aluminiumhersteller AMAG und Esola rund 4,1 Prozent.

Als Teil der Vereinbarung werde Esola den Ex-Daimler-Vorstand Wolfgang Bernhard für den AMAG-Aufsichtsrat nominieren. Dieser soll Oberbank-Chef Franz Gasselsberger ablösen, der aufgrund neuer Regeln für Bankvorstände aus dem AMAG-Aufsichtsrat ausscheidet.

Die diesbezügliche Aktionärsvereinbarung zwischen B&C und der Oberbank werde zeitgleich aufgelöst, hieß es in einer Aussendung. „Franz Gasselsberger hat in seiner Funktion als Aufsichtsrat wesentlich an der erfolgreichen Unternehmensentwicklung der AMAG mitgewirkt. Wir bedauern sehr, dass er aufgrund der neuen regulatorischen Bestimmungen für Bankvorstände aus dem Aufsichtsrat ausscheiden muss“, so AMAG-Aufsichtsratsvorsitzender Josef Krenner.

Die B&C-Gruppe kontrolliert nach eigenen Angaben künftig mit ihrer eigenen Aktienmehrheit, durch die neue Vereinbarung mit der Esola Beteiligungsverwaltung sowie durch ein bereits bestehendes Syndikat mit der Raiffeisenlandesbank Oberösterreich insgesamt 73,3 Prozent der AMAG-Aktien.

~ ISIN AT00000AMAG3 WEB http://www.amag.at

http://www.rauch.cc/at ~ APA216 2019-02-15/11:39