Italienischer Ölkonzern Eni profitierte von Ölpreiseanstieg

Rom (APA/dpa-AFX) - Der italienische Ölkonzern Eni hat im abgelaufenen Jahr von den gestiegenen Ölpreisen profitiert. Der Gewinn kletterte 2018 um ein Viertel auf gut 4,2 Mrd. Euro, wie das Unternehmen am Freitag in Rom mitteilte. Der Ölpreis für die Nordseesorte Brent sei in Euro gerechnet im Schnitt des Jahres um 25 Prozent über dem Wert des Vorjahres gelegen, sagte Vorstandschef Claudio Descalzi.

Das um Sondereffekte bereinigte operative Ergebnis verdoppelte der Konzern nahezu. Die Produktion kletterte im Jahresschnitt um 2,5 Prozent auf umgerechnet 1,85 Millionen Barrel (159 Liter) Öl pro Tag. Im ägyptischen Gasfeld Zohr will Eni die Förderaktivitäten weiter ausweiten.

Im vierten Quartal übertraf der Energiekonzern mit dem bereinigten Gewinn die Schätzungen von Analysten deutlich. Die Aktie kletterte nach dem Handelsbeginn in Mailand um 0,8 Prozent. Die Dividende soll für 2018 um 3 Cent auf insgesamt 0,83 Euro je Aktie steigen. Den Ausblick für heuer und den Zeitraum bis 2022 will Descalzi am 15. März vorlegen.

~ ISIN IT0003132476 WEB http://www.eni.com/ ~ APA235 2019-02-15/11:57