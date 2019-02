EU-Außenminister beraten über Syrien, Ukraine und Venezuela

Brüssel (APA) - Die EU-Außenminister beraten am Montag in Brüssel über die Lage in Syrien, in der Ukraine und über Venezuela. Wie es am Freitag in Ratskreisen in Brüssel hieß, wird zur Ukraine eine umfassende Diskussion erwartet, sowohl zu Reformen als auch zu dem Konflikt in der Ost-Ukraine, alles vor dem Hintergrund der Präsidentenwahl im März.

Außerdem soll über eine mögliche Unterstützung der EU für die ukrainischen Gebiete am Asowschen Meer geredet werden. Am Asowschen Meer nahe der von Russland annektierten ukrainischen Halbinsel Krim hatte sich zuletzt ein Konflikt Russlands und der Ukraine um die freie Schifffahrt durch die Straße von Kertsch entzündet.

In Hinblick auf Syrien wollen die EU-Außenminister jene Diskussion nachholen, die bei ihrem informellen Treffen Ende Jänner in Bukarest verschoben wurde. Dabei geht es unter anderem um die Bemühungen des UNO-Sondergesandten Geir Pedersen, den Genfer Friedensprozess für Syrien wieder in Gang zu bekommen. Auch auf die laufenden Diskussionen von Russland, der Türkei und Syrien in Sotschi wurde verwiesen. Von 12. bis 14. März veranstaltet die EU die dritte Syrien-Geberkonferenz in Brüssel.

Auch die Venezuela-Krise steht auf dem Programm der EU-Außenminister. Dabei wird es um die Koordinierung der internationalen Kontaktgruppe gehen. Angesichts des eskalierenden Machtkampfs in Venezuela hatten die Europäische Union und mehrere lateinamerikanische Staaten für eine friedliche Beilegung des Konflikts geworben. Die sogenannte Internationale Kontaktgruppe für Venezuela (ICG) forderte eine friedliche Krisenbewältigung durch eine freie, transparente und glaubwürdige Präsidentenwahl. Ein erstes Ultimatum der EU, freie Wahlen anzusetzen, hatte Amtsinhaber Nicolas Maduro ignoriert.

Ein weiteres Thema des EU-Außenministerrates ist die künftige Zusammenarbeit der EU mit den Staaten am Horn von Afrika. Österreich ist bei dem Rat durch Außenministerin Karin Kneissl (FPÖ) vertreten.