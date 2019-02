Toto: Doppeljackpot nach Garantierunde - Rund 115.000 Euro warten

Wien (APA) - Auch der durch einen Garantie-13er aufgefettete Toto-Jackpot ist in der Runde 7A nicht geknackt worden. In der nächsten Runde am Wochenende geht es damit um einen Doppeljackpot mit rund 115.000 Euro.

Vier Spielteilnehmer tippten einen Zwölfer und erhalten dafür jeweils rund 1.600 Euro. Jeweils zwei Scheine waren per System bzw. mit Normalschein erfolgreich.

Jackpot heißt es auch in der Torwette. Und zwar weiterhin im ersten Rang wie im zweiten Rang, da abermals niemand imstande war, auch nur vier Resultate richtig vorherzusagen. Annahmeschluss für die Runde 7B ist am Samstag um 15.20 Uhr.

~ Toto-Gewinnermittlung der Runde 7A: Doppeljackpot Dreizehner, im Topf sind 115.000 Euro

4 Zwölfer zu je 1.566,20 39 Elfer zu je 35,60 246 Zehner zu je 11,30 731 5er Bonus zu je 1,70

Torwette: 1. Rang: Jackpot 11.901,84

2. Rang: Jackpot 887,81

3. Rang: 16 Gewinner zu je 35,30 Hattrick: Jackpot zu 114.164,22

(ohne Gewähr) ~