Wiener Börse (Mittag) - ATX zieht höher

Wien (APA) - Die Wiener Börse ist heute, Freitag, zu Mittag klar höher gezogen. Der ATX wurde um 12.00 Uhr mit 2.987,74 Punkten errechnet, das ist ein Plus von 26,35 Punkten bzw. 0,89 Prozent. Zum Vergleich: DAX/Frankfurt +0,39 Prozent, FTSE-100/London +0,38 Prozent und CAC-40/Paris +0,95 Prozent.

Konjunkturseitig ist die Aufmerksamkeit auf das BIP der Eurozone gerichtet. Der Überschuss im Außenhandel hat sich im Dezember wenig verändert. Der saisonbereinigte Überschuss betrug 15,6 Mrd. Euro. Analysten hatten etwas mehr erwartet. Die Ausfuhren gingen im Dezember saisonbereinigt um 0,1 Prozent zurück, während die Einfuhren unverändert blieben.

Während der Unternehmenskalender vor dem Wochenende leer bleibt, rückten Analystenstimmen in den Fokus. So haben die Experten der Baader-Bank das Kursziel für die Aktien von Rosenbauer von 55 auf 48 Euro gesenkt. Auch die Analysten der Raiffeisen Centrobank (RCB) stuften das Kursziel von 54 auf 48 Euro herab. Beide Bewertungshäuser bestätigten die Votum bei „Hold“. Zu Mittag verloren die Papiere des Feuerwehr-Ausstatters fielen um 0,93 Prozent auf 42,70 Euro. Damit winkt ihnen trotzdem ein kräftiges Wochenplus von über fünf Prozent.

Daneben rückte die Umwandlung von der Staatsholding ÖBIB zu ÖBAG in den Fokus. Durch die Reform wird die Staatsholding in eine Aktiengesellschaft verwandelt. Präsident des neunköpfigen Aufsichtsrates ist künftig der Spitalsmanager Helmut Kern. Die ÖBAG verwaltet die Staatsanteile an der Telekom Austria, der Post, der OMV und weiteren Unternehmen. Indirekt kommt auch der Verbund zur ÖBAG: Das Finanzministerium wird für die Republik zwar weiterhin den 51-Prozent-Anteil am Energieversorger halten, über einen Managementvertrag wird die ÖBAG den Anteil aber verwalten.

Zuletzt stiegen die Aktien der Telekom Austria um 0,33 Prozent auf 6,08 Euro. Post-Titel legten um 1,51 Prozent auf 34,96 Euro zu. OMV gewannen 0,70 Prozent auf Euro 46,02 und Verbund um ein Prozent auf 42,38 Euro. Die ÖBAG soll laut Finanzminister Hartwig Löger (ÖVP) ein „aktives Beteiligungsmanagement“ betreiben. Privatisierungen würden nicht angestrebt.

Das bisherige Tageshoch verzeichnete der ATX gegen 12.00 Uhr bei 2.991,86 Punkten, das Tagestief lag kurz nach Sitzungbeginn bei 2.956,81 Einheiten. Der ATX Prime notierte zum oben genannten Zeitpunkt 0,77 Prozent höher bei 1.510,54 Punkten. Im prime market zeigten sich 23 Titel mit höheren Kursen, elf mit tieferen und drei unverändert.

Bis dato wurden im prime market 867.451 (Vortag: 979.456) Stück Aktien umgesetzt (Einfachzählung) mit einem Kurswert von rund 22,15 (25,19) Mio. Euro (Doppelzählung). Umsatzstärkstes Papier ist bisher Erste Group mit 149.966 gehandelten Aktien, was einem Kurswert von rund 4,65 Mio. Euro entspricht.

