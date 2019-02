Tschechischer Milliardär Kretinsky kaufte weitere Lagardere-Medien

Prag (APA) - Die tschechische Gesellschaft Czech Media Invest (CMI), deren 50-prozentiger Miteigentümer der Milliardär Daniel Kretinsky ist, hat den Kauf von Zeitschriften der französischen Mediengruppe Lagardere für 52 Mio. Euro abgeschlossen. Bestandteil der Transaktion ist die Lizenz für die Marke der Modenzeitschrift „Elle“ für Frankreich.

Besitzer der internationalen Marke „Elle“ bleibt Lagardere, teilte CMI in einer Presseaussendung mit.

CMI hat damit die meisten Medien gekauft, die Lagardere bisher in Frankreich herausgegeben hat. Außer „Elle“ sind es die Zeitschriften „Version Femina“, „Art & Decoration“, „Tele 7 Jours“, „France Dimanche“, „Ici Paris“ oder „Public“. „Es handelt sich um eine bedeutende Akquisition im Rahmen unserer Einstiegsstrategie auf den französischen Markt“, sagte Kretinsky. Man wolle die gekauften Medien weiter entwickeln, vor allem im digitalen Bereich.

CMI hat bereits 2018 die französische Wochenzeitschrift „Marianne“ erworben und sich an der Pariser Traditionszeitung „Le Monde“ beteiligt. Der Bankier Matthieu Pigasse hat seinen 49-Prozent-Anteil an der Gesellschaft Le Nouveau Monde, die seine Anteile an „Le Monde“ bündelte, an den tschechischen Milliardär verkauft.

In Tschechien besitzt CMI über ihre Tochtergesellschaften CNC und CN Invest mehrere Tageszeitungen, darunter die Boulevard-Blätter „Blesk“ und „Aha“ sowie einige Zeitschriften und Internetportale.

2017 hatte CMI einen Gewinn in Höhe von 127 Mio. Kronen (4,9 Mio. Euro) und die Erlöse in Höhe von fast 2 Mrd. Kronen (77,5 Mio. Euro) ausgewiesen.