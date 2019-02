Tiroler Biomarke „Bio vom Berg“ 2018 mit mehr als 11 Mio. Euro Umsatz

Innsbruck (APA) - Die Tiroler Genossenschaft Bioalpin hat mit ihrer Marke „Bio vom Berg“ im abgelaufenen Geschäftsjahr 2018 mehr als 11 Mio. Euro Umsatz erwirtschaftet und damit einen neuen Rekord erzielt. Dies teilte das Unternehmen am Freitag in einer Aussendung mit. Im Jahr 2017 hatte die Marke Verkaufserlöse in Höhe von 9,6 Mio. Euro erwirtschaftet. Die Steigerung entspreche einem Umsatzplus von 18 Prozent.

„Unser Ziel ist nicht Gewinnmaximierung, sondern eine gesunde, nachhaltige Weiterentwicklung der Marke. Wir konnten auch 2018 kontinuierlich in die Breite und in die Tiefe wachsen“, meinte Heinz Gstir, Obmann von Bioalpin. 60 Prozent des Gesamtumsatzes erwirtschaftete „Bio vom Berg“ über den heimischen Lebensmittel-Einzelhandel. 49 Prozent des Gesamtumsatzes erzielte das Unternehmen mit Milchprodukten, 21 Prozent mit Obst und Gemüse, 12 Prozent mit Fleisch und Wurstwaren, 10 Prozent mit Eiern und 8 Prozent mit sonstigen Waren.

63 Genossenschaftsmitglieder und 650 Tiroler Bio-Betriebe beliefern die Marke. „Bio vom Berg“ vermarktet aktuell laut eigenen Angaben mehr als 160 Bio-Premium-Produkte aus kleinbäuerlicher Landwirtschaft im saisonal entsprechenden Sortiment. Das Produkt-Portfolio wurde den Angaben zufolge jüngst durch tafelfertiges Bio-Sauerkraut, frische Bio-Kresse und die ersten Tiroler Bio-Cornflakes erweitert.