ÖBAG-AR-Chef Helmut Kern - Mittelaltereexperte, Golfer und Manager

Wien (APA) - „Gutes tun und es gut tun“ ist das Motto der Barmherzigen Brüder, dessen Gesamtleiter des Ordensspitals im 2. Wiener Gemeindebezirk der neue ÖBAG-Aufsichtsratspräsident Helmut Kern ist. Der verheiratete Vater erwachsener Zwillingstöchter ist seit vier Jahren weltlicher Leiter des größten und ältesten Ordensspitals in Wien.

Das Steckenpferd des neuen ÖBAG-Aufsichtsratsvorsitzenden Kern ist die mitteralterliche Geschichte, worüber er auch ein Studium abgeschlossen hat. Seine Freizeit verbringt Kern vor allem mit seiner Familie, seinem Australian Shepherd, mit Golfen und historischen Büchern. Auch Reisen zählt zu den Interessen des gebürtigen Wieners, ist seinem Lebenslauf zu entnehmen.

Der 53-jährige studierte Betriebswirt blickt auf eine steile Karriere zurück. Neben seinem Job als Spitalsmanager ist Kern auch noch stellvertretender Vorsitzender des Universitätsrats der Uni Wien. Außerdem ist er Lektor für Strategy und Business Policy an der TU Wien sowie Non Executive Director und Vorsitzender des Prüfungs- und Ethikausschusses eines im FTSE-250 in London sowie Aufsichtsrat eines an der Wiener Börse im ATX notierten Unternehmens und Mitglied weiterer Aufsichtsräte und Beiräte.

