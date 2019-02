Trotz Konjunkturschwäche starker Job-Zuwachs in Deutschland erwartet

Nürnberg (APA/dpa) - Trotz schwächelnder Konjunktur hält der Chef der deutschen Bundesagentur für Arbeit, Detlef Scheele, an dem im Herbst prognostizierten Beschäftigungszuwachs von mehr als einer halben Million fest.

„Wir rechnen 2019 mit 580.000 neuen Stellen - das wäre zwar etwas weniger als im vergangenen Jahr, aber dennoch ein weiterer Aufwuchs“, sagte Scheele der „Wirtschaftswoche“ (Freitag) mit Blick auf Zahlen des Instituts für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung (IAB) vom vergangenen September. In seiner Herbstprognose hatte der Ableger der Bundesagentur einen Anstieg der sozialversicherungspflichtigen Jobs auf 33,53 Millionen prognostiziert.

Zuletzt haben vor allem internationale Handelskonflikte Europas größte Volkswirtschaft gebremst. Nach vorläufigen Zahlen des deutschen Statistischen Bundesamts vom Donnerstag stagnierte im vierten Quartal 2018 das Bruttoinlandsprodukt (BIP). Das Wachstum im Gesamtjahr 2018 fiel mit 1,4 Prozent etwas schwächer aus als zunächst berechnet. Das dämpft die Aussichten für das laufende Jahr. Mit einem Absturz der deutschen Konjunktur rechnen Ökonomen aber nicht.

Den Beschäftigungszuwachs erklärte Scheele mit einer veränderten Personalpolitik in den Chefetagen. „Wegen des Fachkräftemangels versuchen Unternehmen stärker als früher, ihre Mitarbeiter auch dann zu halten, wenn die Auftragslage mal nicht so gut ist. Sie wissen: Sie finden in besseren Zeiten nicht so schnell Ersatz.“

Ende März will das IAB seine Frühjahrsprognose für 2019 vorlegen.