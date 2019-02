Naturkosmetik verhalf Weleda 2018 zu mehr Umsatz

Zürich (APA/awp/sda) - Der deutsche Naturkosmetikhersteller Weleda hat im abgelaufenen Geschäftsjahr 2018 den Umsatz gesteigert. Insgesamt erhöhte sich der konsolidierte, provisorische Umsatz um 2,7 Prozent auf rund 412 Mio. Euro, teilte das Unternehmen am Freitag mitteilte. Ohne Wechselkurseffekte lag das Wachstum bei 4,7 Prozent. Zuwächse gab es im Bereich Naturkosmetik, einen Umsatzrückgang bei Medikamenten.

Das Umsatzplus in der Sparte Naturkosmetik um 5,2 Prozent auf 308 Mio. Euro sei vor allem auf die Internationalisierung zurückzuführen. Während das Plus in Deutschland, Österreich und der Schweiz lediglich bei einem Prozent lag, verbesserten sich die Regionen Nordamerika, Westeuropa und Zentral/Osteuropa im zweistelligen Bereich. Umgekehrt zeigte sich das Bild in der Sparte Arzneimittel. Hier ging der Umsatz um 3,5 Prozent auf 105 Mio. Euro zurück. Einzig die Region Südamerika erzielte ein zweistelliges Wachstum.

Die Finanzverbindlichkeiten aus den Vorjahren konnten zum Jahresende komplett abgebaut werden. Für das Jahr 2019 rechne man bei Weleda durch die Einführung von Neuprodukten und Fortführung der Internationalisierungs-Strategie mit weiterem Wachstum in der Naturkosmetik. Bei den Arzneimitteln sollte das Geschäft stabil verlaufen.