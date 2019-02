Graz (APA) - Die Graz 99ers müssen für den Rest der Saison in der Erste Bank Eishockey Liga wegen eines Bandscheibenvorfalls auf Tormann Thomas Höneckl verzichten. Als Ersatz für den 29-Jährigen hat der Tabellenführer die beiden 19-jährigen Nachwuchsgoalies Felix Nussbacher vom VSV und Simon Rönning aus Schweden verpflichtet.

Das Duo soll sich um die Position hinter der Nummer 1 Robin Rahm machten, so die Grazer am Freitag in einer Pressemitteilung.