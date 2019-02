Betrugsverdacht: U-Haft über CEO von NÖ Sportwagenfirma verhängt

Wien (APA) - Über den unter Betrugsverdacht stehenden CEO einer Sportwagenfirma mit Sitz in Niederösterreich ist am Freitagnachmittag die Untersuchungshaft verhängt worden. Als Grund wurde Tatbegehungsgefahr angenommen, teilte Christina Salzborn, Sprecherin des Landesgerichts für Strafsachen Wien, auf Anfrage mit. Die U-Haft ist bis 15. März befristet, der Verdächtige meldete Beschwerde an.

Über die Beschwerde entscheidet das Oberlandesgericht Wien. Dem Verdächtigen wird Staatsanwaltschaftsangaben zufolge gewerbsmäßiger Betrug und Veruntreuung angelastet. Der Schaden soll bei rund einer Million Euro liegen.