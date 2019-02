Zufallsbekannte 2 - Prozess auf 5. April vertagt

Wien (APA) - Der Prozess gegen einen 37-Jährigen am Wiener Straflandesgericht wegen Vergewaltigung und schwerer Körperverletzung ist am Freitagnachmittag auf den 5. April vertagt worden. Das Opfer berichtete in seiner kontradiktorischen Einvernahme, dass es am Tatort eine Videoüberwachung gegeben habe. Falls das Lokal überwacht wurde, will das Gericht die Aufnahmen sehen.

Zudem wird nach der Freundin gesucht, die das Opfer am Abend zunächst begleitet hatte. Die Frau konnte jedoch zu der möglichen Zeugin keine aussagekräftigen Angaben machen.