Frau im Bezirk Mödling zwischen Auto und Garagenmauer eingeklemmt

Guntramsdorf (APA) - Eine Frau ist am Freitag in Guntramsdorf (Bezirk Mödling) zwischen ihrem Auto und der Garagenmauer eingeklemmt worden. Als die Lenkerin am Vormittag ausstieg, um das Tor zu öffnen, hatte sich das Fahrzeug in Bewegung gesetzt. Die Verletzte wurde von der Feuerwehr befreit und der Rettung übergeben, berichtete die örtliche FF in einer Aussendung.

Die Helfer sicherten den Wagen gegen weiteres Wegrollen und befreiten die Frau mittels hydraulischem Spreizer aus ihrer Notlage. Neben dem Roten Kreuz und der Polizei stand die Feuerwehr mit 18 Mitgliedern und vier Fahrzeugen im Einsatz.