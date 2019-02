Sánchez - Spanischer Kurzzeit-Ministerpräsident mit Hang zum Risiko

Madrid/Barcelona (APA/AFP) - Nach nur acht Monaten im Amt steht Spaniens Ministerpräsident Pedro Sánchez vor dem Aus. Erst im Juni war der 46-jährige Chef der Sozialistischen Partei (PSOE) mit Hilfe der katalanischen Abgeordneten an die Regierung gekommen - in dieser Woche entzogen ihm dieselben Abgeordneten bei einer wichtigen Haushaltsabstimmung die Unterstützung.

Am Freitag zog Sánchez die Konsequenzen und kündigte für Ende April Neuwahlen an. Mit Mut und taktischem Geschick hatte er im vergangenen Sommer eine Mehrheit im Parlament zusammengezimmert, um die Regierung der Konservativen zu stürzen - obwohl seine Sozialistische Partei lediglich 84 der 350 Abgeordneten stellt. Eigentlich wollte der ehemalige Wirtschaftsprofessor bis 2020 regieren. Nach der Niederlage bei der Budgetabstimmung stand seine Minderheitsregierung aber ohne Machtoption da.

Die Regierungszeit des linken Politikers könnte damit nur ein kurzes Zwischenspiel gewesen sein. Zu viele Kräfte hat er gegen sich aufgebracht - die katalanischen Politiker ebenso wie die Konservativen, für die er ein rotes Tuch ist. Bei einer Neuwahl droht Sánchez der Machtverlust an ein rechtes Dreier-Bündnis aus konservativer Volkspartei, rechtsliberalen Ciudadanos und der ultrarechten Partei Vox.

Am Dienstag veröffentlicht Sánchez eine Autobiografie mit dem Titel „Manual de resistencia“. Das lässt sich mit „Anleitung zum Widerstand“, aber auch mit „Anleitung zum Durchhalten“ übersetzen. Das Buch beschreibt eine politische Laufbahn, bei der es immer wieder auf Beharrungsvermögen ankam.

Geboren am 29. Februar 1972 in Madrid, wuchs Sánchez in einer gut situierten Familie auf: der Vater Unternehmer, die Mutter Beamtin. Er studierte Wirtschaft in Madrid und absolvierte ein Masterstudium in Wirtschaftspolitik an der Freien Universität Brüssel. In die sozialdemokratisch ausgerichtete Sozialistische Partei trat er schon 1993 ein.

Von 2004 bis 2009 Stadtrat in Madrid, wird er im Jahr 2009 als Nachrücker Parlamentsabgeordneter und macht dann blitzschnell Karriere in der Partei. Im Juli 2014 bringt ihn die erste Urwahl in der Geschichte der Partei an die Spitze der PSOE.

Bei der Wahl im Dezember 2015 landet „El Guapo“ (der Hübsche), so sein Spitzname, hinter dem konservativen Ministerpräsidenten Mariano Rajoy auf Platz zwei. Im Juni 2016 finden erneut Wahlen statt, und die Sozialisten stürzen weiter ab: Sie verzeichnen ihr schlechtestes Wahlergebnis seit der Einführung der parlamentarischen Demokratie 1977. Sánchez wird dafür parteiintern verantwortlich gemacht und als Vorsitzender gestürzt.

Doch schon im Mai 2017 erweist er sich als politisches Stehaufmännchen: Nach einer Werbetour durch ganz Spanien kommt er bei einer Mitgliederbefragung auf 50 Prozent und kehrt an die Spitze seiner Partei zurück. Im Juni 2018, nur einen Tag nach der Urteilsverkündung in einem großen Korruptionsprozess gegen Rajoys Volkspartei (PP), ergreift Sánchez die Gelegenheit und bringt im Parlament einen Misstrauensantrag gegen Rajoy ein.

Neben den sozialistischen Abgeordneten stimmen auch Podemos, die katalanischen Unabhängigkeitsbefürworter und die baskischen Nationalisten gegen Rajoy und sprechen gleichzeitig Sánchez das Vertrauen aus.

Doch schon bald zeichnet sich ab, dass diese Mehrheit alles andere als stabil ist. Die Katalanen haben Sánchez unterstützt, weil er einen Dialog zwischen Madrid und Barcelona versprochen hat. Dieser Dialog wurde vergangene Woche aber im Streit um ein weiteres Unabhängigkeitsreferendum für Katalonien abgebrochen. Am Dienstag begann zudem der Prozess gegen zwölf führende Unabhängigkeitsbefürworter, bei dem lange Haftstrafen drohen.

Mit seinem Dialog mit den Katalanen hat Sánchez zudem viele Vertreter des rechten Lagers gegen sich aufgebracht. Auf Widerstand in konservativen Kreisen stößt auch die geplante Exhumierung des spanischen Diktators Francisco Franco: Im August hat die Regierung angeordnet, die sterblichen Francos aus der Basilika einer Monumentalanlage bei Madrid zu entfernen, die zu einer Pilgerstätte für Rechte und Rechtsextreme geworden ist.

Ob Sánchez seiner Autobiografie bald ein weiteres Kapitel hinzufügen kann, wird sich nun am 28. April zeigen. Am Freitag gab er sich siegessicher: Er hoffe, sie noch lange zu sehen, sagte er Journalisten nach der Ankündigung der Neuwahl.