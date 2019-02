Wiener Börse (Nachmittag) - ATX wieder über 3.000 Punkte

Wien (APA) - Die Wiener Börse ist heute, Freitag, am Nachmittag die Kursleiter weiter hoch geklettert. Der ATX wurde um 14.15 Uhr mit 3.005,58 Punkten errechnet, das ist ein Plus von 44,19 Punkten bzw. 1,49 Prozent. Damit notiert der heimische Leitindex wieder über 3.000 Punkte - den Großteil der Woche tendierte er unter der psychologisch wichtigen Marke. Zum Vergleich: DAX/Frankfurt +1,39 Prozent, FTSE-100/London +0,56 Prozent und CAC-40/Paris +1,47 Prozent.

Heimische Konjunktureinschätzungen dürften nicht belastet haben. So ist der „UniCredit Bank Austria Konjunkturindikator“ im Jänner 2019 auf 2,6 Punkte gesunken, das ist ein Tiefstand nach dem Allzeithoch Ende 2017, als der Indikator noch bei knapp 4,6 Punkten lag. Für 2019 wird ein BIP-Anstieg von 1,6 Prozent vorausgesagt - 2020 sollen es nur mehr 1,5 Prozent sein.

Für mehr Bewegung dürften zahlreiche Konjunkturdaten aus den USA am Nachmittag sorgen. Marktteilnehmer dürften die Zahlen aufmerksam verfolgen, weil am Donnerstag sehr schwache Umsatzzahlen aus dem Einzelhandel Zweifel an der Robustheit der US-Konjunktur geweckt hatten. Ohnehin fragen sich Fachleute seit längerem, wann der ungewöhnlich lange Wirtschaftsaufschwung in den USA auslaufen könnte.

Branchenseitig rückten die Bankwerte weiter vor. Erste Group setzte sich mit plus 2,65 Prozent an die ATX-Spitze. Auch Raiffeisen gewannen 1,68 Prozent und BAWAG legten um 1,54 Prozent zu.

Hingegen fielen Rosenbauer um 1,16 Prozent auf 42,60 Euro. Die Experten der Baader-Bank haben das Kursziel für die Aktien des Feuerwehr-Ausstatters von 55 auf 48 Euro gesenkt. Auch die Analysten der Raiffeisen Centrobank (RCB) stuften das Kursziel von 54 auf 48 Euro herab. Beide Bewertungshäuser bestätigten das Votum bei „Hold“.

Das bisherige Tageshoch verzeichnete der ATX gegen 13.50 Uhr bei 3.009,39 Punkten, das Tagestief lag kurz nach Börsenschluss bei 2.956,81 Einheiten. Der ATX Prime notierte mit einem Plus von 1,32 Prozent bei 1.518,84 Zählern. Um 14.15 Uhr notierten im prime market 22 Titel mit höheren Kursen, zwölf mit tieferen und drei unverändert.

Bis dato wurden im prime market 1.286.950 (Vortag: 1.420.060) Stück Aktien umgesetzt (Einfachzählung) mit einem Kurswert von rund 33,709 (36,58) Mio. Euro (Doppelzählung). Umsatzstärkstes Papier ist bisher Erste Group mit 224.073 gehandelten Aktien, was einem Kurswert von rund 6,96 Mio. Euro entspricht.

