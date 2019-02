Zwei Männer bei Werkzeug-Diebstahl in der Oststeiermark ertappt

Graz (APA) - Zwei Männer, die im Bezirk Weiz Werkzeug und Baumaschinen gestohlen haben sollen, sind am Donnerstag festgenommen worden. Sie waren bei einem weiteren Coup gestört worden und flüchteten. Nach einer Fahndung mit Diensthund konnten die beiden Serben ausgeforscht werden, teilte die Polizei am Freitag mit.

Die Verdächtigen im Alter von 25 und 32 Jahren hielten sich gegen 21.00 Uhr auf einer Baustelle auf einem Firmengelände auf, als sie von einem Mitarbeiter der Firma bemerkt wurden. Der Zeuge fuhr hin und sah einen weißen Kastenwagen mit offener Schiebetüre. Er bemerkte eine Person, die in den Wald lief, gleichzeitig versuchte ein anderer Unbekannter, mit dem Kastenwagen wegzufahren. Der Zeuge schlug mit einem Holzprügel gegen die Windschutzscheibe des Autos, woraufhin der Fahrer heraussprang und ebenfalls davonrannte.

Im Zuge einer Fahndung konnte zwei Stunden später ein 25-Jähriger bei einer Tankstelle festgenommen werden. Er zeigte sich kooperativ und rief seinen Komplizen am Handy an. Der 32-jährige wurde schließlich in einem Lebensmittelmarkt angetroffen und ebenfalls in Gewahrsam genommen. Die Männer gaben zu, aus einem Baustellencontainer Baumaschinen und Werkzeug gestohlen zu haben. Beim zweiten Versuch seien sie gestört worden, erklärten die Verdächtigen. Sie wurden in die Justizanstalt Graz-Jakomini eingeliefert.