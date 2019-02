Von der Leyen: „Schulter an Schulter“ mit Großbritannien

München (APA/dpa) - Die deutsche Verteidigungsministerin Ursula von der Leyen hat zu Beginn der Münchner Sicherheitskonferenz zu einer verstärkten militärischen Zusammenarbeit in Europa aufgerufen.

In Anwesenheit ihres britischen Amtskollegen Gavin Williamson bekräftigte sie am Freitag, dass beide Staaten ihre Partnerschaft ungeachtet des Brexits noch vertiefen wollten. „Deutschland und Großbritannien stehen zusammen, Schulter an Schulter, wie es unsere Soldatinnen und Soldaten jeden Tag in ihren Missionen tun“, sagte die CDU-Politikerin.

„Wir erleben derzeit gewaltige Veränderungen - im technologischen Fortschritt, im Klimawandel, in der Verteilung von Wohlstand und im globalen Gleichgewicht der Mächte“, sagte sie. Es gebe Unsicherheit, aber auch Chancen. „Alle Staaten streben nach Partnern, um diese Möglichkeiten auszuschöpfen - und ihre Bürgerinnen und Bürger vor den Risiken zu schützen.“ Keinem Staat könne dies allein auf nationaler Ebene gelingen.

Bis Sonntag werden rund 30 Staats- und Regierungschefs und etwa 90 Minister zum wichtigsten sicherheitspolitischen Expertentreffen weltweit erwartet. Auch Außenministerin Karin Kneissl nimmt teil. Zu den Hauptthemen der Sicherheitskonferenz zählen die transatlantischen Beziehungen, die zunehmenden Spannungen zwischen Russland und dem Westen und die Krisen im Nahen Osten.