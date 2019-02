Frankfurt (APA/Reuters) - Die EZB kann sich laut Notenbank-Direktor Benoit Coeure die Auflage neuer Langfristkredite für Geschäftsbanken vorstellen. Darüber werde in der Notenbank gesprochen, sagte er am Freitag auf einer Veranstaltung in New York. Seiner Einschätzung nach sei die wirtschaftliche Abkühlung im Euroraum stärker und breiter angelegt als erwartet. Die Inflationsentwicklung werde verhaltener ausfallen.

~ WEB http://www.ecb.int ~ APA366 2019-02-15/14:59