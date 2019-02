KULTUR - Termine von Sa, 16.02.19 bis Mo, 18.02.19

Wien (APA) - Über mit * gekennzeichnete Termine wird die APA berichten.

WIEN - AI Symposium „Middle East at historical crossroads

WI 3rd edition - What about work and worker‘s

KI rights?“ (15.02. - 17.02.)

(Anmeldung/Akkreditierung erforderlich)

(KPÖ-Veranstaltungssaal, 4., Gußhausstraße 14/3) - AI 10:30 „Work and Workers in Israel“ mit u.a.

WI Efraim Zilony (Histradut), Reham Abu Elasal

KI (Vorsitzende von Naamat, Nazareth)

15:00 „Work and Workers in the Palestinian

Authority“

(KPÖ-Veranstaltungssaal, 4., Gußhausstraße

14/3)

- 14:00 KI Eröffnung Ausstellung „Gabriele Morawetz -

Unwägbarkeiten“

(bis 30.4.)

(AnzenbergerGallery, 10., Absberggasse 27) - 18:30 KI Eröffnung Ausstellung „100 Jahre Frauenwahlrecht -

II Das Integral der Stimme“

(bis 8.3.)

(WUK, InTakt, 9., Währinger Straße 59) * 19:00 KI Premiere „Elias“ von Felix Mendelssohn Bartholdy;

RSO Wien, Arnold Schoenberg Chor; Regie: Calixto

Bieito, Dirigent: Jukka-Pekka Saraste

(Theater an der Wien, 6., Linke Wienzeile 6) - 20:00 KI Konzert Rival Sons

(Veranstalter: Barracuda Music)

(Ottakringer Brauerei, 16., Ottakringer Platz 1) - 20:00 KI Jubiläumskonzert „Spotlight reloaded“ von und mit

MI Peter Rapp und Monti Beton

(zum 75er von Peter Rapp)

(Wiener Stadthalle, Halle F, 15., Roland-Rainer-

Platz 1) - 22:00 KI Kabarett-Premiere „Goldene Zeiten“ von und mit

Martin Puntigam, Erika Ratcliffe und Christoph

Fritz

(Kabarett Niedermair, 8., Lenaugasse 1a)

OBERÖSTERREICH Gmunden - 11:00 KI Eröffnung Ausstellung „Manfred Hebenstreit -

Landflucht“

(bis 23.3.)

(Galerie 422, An der Traunbrücke 9-11)

DEUTSCHLAND Berlin - KA Berlinale: 69. Filmfestspiele (07.02. - 17.02.) * KA Berlinale: Preisverleihung

Hamburg * 19:30 KA Premiere „Die Übriggebliebenen“ nach Thomas

Bernhard;

Regie: Karin Henkel

(Schauspielhaus Hamburg, Kirchenallee 39)

--------------------------------------------------------------------- Kultur - Termine am Sonntag, 17. Februar 2019

WIEN - AI Symposium „Middle East at historical crossroads

WI 3rd edition - What about work and worker‘s

KI rights?“ (15.02. - 17.02.)

(Anmeldung/Akkreditierung erforderlich)

(KPÖ-Veranstaltungssaal, 4., Gußhausstraße 14/3) - AI 10:30 „Work and Workers in Art“ mit u.a. Rabbi

WI Dov Hayun (Vizebürgermeister Haifa), Tali

KI Ben Dor (Fotograf), Osama Zatar (Künstler),

Avivit Ballas Baranes (Künstler)

13:30 Abschlusssitzung

(KPÖ-Veranstaltungssaal, 4., Gußhausstraße

14/3)

- 11:00 KI Künstlergespräch mit Annette Dasch und Daniel

Schmutzhard

(Staatsoper, Gustav Mahler-Saal, 1., Opernring 2) - 11:00 KI „JosefStadtgespräch“ mit Erwin Steinhauer

(Theater in der Josefstadt, Sträußelsäle, 8.,

Josefstädter Straße 26) - 19:00 KI Konzert Parkway Drive

(Veranstalter: Barracuda Music)

(Planet.tt Bank Austria Halle im Gasometer, 11.,

Guglgasse 9) - 19:30 KI Klavierabend Kirill Gerstein

(Konzerthaus, 3., Lothringerstraße 20) * 19:30 KI Konzert Twenty One Pilots

(Veranstalter: Barracuda Music)

(Wiener Stadthalle, 15., Roland-Rainer-Platz 1) - 20:30 KI Konzert Lisa Fischer & Grand Baton

(Porgy & Bess, 1., Riemergasse 11)

DEUTSCHLAND Berlin - KA Berlinale: 69. Filmfestspiele (07.02. - 17.02.)

--------------------------------------------------------------------- Kultur - Termine am Montag, 18. Februar 2019

WIEN * BILD 11:00 KI Auftaktveranstaltung ORF anl. neue Staffel CI „Dancing Stars“ (Anmeldung/Akkreditierung LIVE MI erforderlich) (nur mit Einladung) (live auf

http://go.apa.at/mu2HzuZG )

(Ballsaal Wien, 3., Kundmanngasse 30) - 18:30 II Podiumsdiskussion „Umbrüche und Aufbrüche –

KI Epocheprägende Jahre nach dem Ersten Weltkrieg“

AI mit u.a. Alt-Bundespräs. Fischer, Willy-Brandt-

Stiftungsvorstandsvors. Schöler

(Karl-Renner-Institut, Quartier Belvedere,

Hauptbahnhof, 10., Karl-Popper-Straße 8) - BILD 18:30 II Präsentation der ORF III-Dokumentation „Baumeister

KI der Republik - Franz Dinghofer“ mit u.a. III. NR-

MI Präs. Kitzmüller, Vizekanzler Strache, ORF-

Gen.Dir. Wrabetz (Anmeldung/Akkreditierung

erforderlich) (nur mit Einladung)

(Palais Epstein, 1., Dr.-Karl-Renner-Ring 3) - 20:00 KI Konzert Live@RKH: Anger

(ORF-RadioKulturhaus, 4., Argentinierstraße 30a)

NIEDERÖSTERREICH Langenlois - 10:00 KI Pressefrühstück zu Veränderungen in der

Organisation der Schlossfestspiele Langenlois

(Schloss Haindorf, Krumpöckallee 21)

OBERÖSTERREICH Linz * 09:45 KI PK anl. Premiere „Mythos Voest“ von Regine Dura

und Hans-Werner Kroesinger

(Landestheater Linz, Schauspielhaus, Foyer 1.

Stock, Promenade 39)

SALZBURG Salzburg - 10:30 KI PK Salzburger Literaturforum Leselampe

„Jahresprogramm 2019“

(Literaturhaus Salzburg, Strubergasse 23)

